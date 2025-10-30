Прогноза за времето - 31 октомври 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде ясно и тихо, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. На места в равнините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, по Черноморието до 10 градуса, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0 градуса; в София – ще е около 2 градуса. В петък ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19 градуса.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде близко до средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 22 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин. и изгрява в 14 ч. и 47 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

Източник: meteo.bg