Безработицата в България се понижава през есента

В България равнището на безработица през септември е 3,5 на сто спрямо отчетените 3,6 на сто месец по-рано и 4 на сто през деветия месец на 2024 г. Това показват публикувани днес сезонно изгладени данни на Евростат. Така страната ни се нарежда на пето място по най-ниско равнище на безработица в ЕС през септември 2025 година.

Безработицата в Европейския съюз е на равнище от 6 на сто през септември, като остава без промяна в сравнение с август, а в еврозоната също запазва ниво от 6,3 на сто, колкото беше и през предходния месец.

В ЕС безработицата нараства с 0,1 пр. п. спрямо септември 2024 г., а в еврозоната остава на същото равнище.

По оценки на Евростат през септември 2025 г. 13,246 милиона души в ЕС, от които 11,003 милиона в еврозоната, са били безработни. В сравнение с август броят на безработните се е увеличил с 63 000 души в ЕС и с 65 000 души в еврозоната. На годишна база броят им е нараснал с 227 000 души в ЕС и със 187 000 души в еврозоната.

Най-висока безработица през септември е отчетена в Испания – 10,5 на сто, Финландия – 9,8 на сто и Швеция – 8,7 на сто. Най-ниска е в Малта и Чехия – по 3 на сто, Словения – 3,1 на сто, Полша – 3,2 на сто и България – 3,5 на сто.

