Почивни ли ще са 31 декември и 2 януари? Променяме плановете си през ноември

Най-рано на 9 ноември ще стане ясно дали 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще бъдат почивни дни с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица от 1 януари, става ясно от публикувания от Министерския съвет проект за обществено обсъждане, видя Actualno.com.

Целта на решението за еднократно обявяване на неприсъствени дни е да се допринесе към процеса по присъединяване на България към еврозоната, като се отбележи от една страна официалното събитие, а от друга страна - да се осигури плавното преминаване към единната европейска валута с оглед техническото обезпечаване на процеса, пише в проекта на решение.

"В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и др. системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда. С оглед на това определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори. Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", пише в мотивите си кабинета.

