Временният треньор на Лудогорец: Ако победим Черно море, няма да допуснем грешка до края на шампионата

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов застана пред медиите след трудния успех на „орлите“ срещу Черноморец Бургас, който прати разградчани в 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България. Специалистът сподели, че е доволен както от победата, така и от факта, че не се е наложило родният шампион да играе продължения. Живондов също така бе категоричен, че ако Лудогорец победи Черно море в предстоящия мач от Първа лига, то „орлите“ няма да допуснат грешка до края на първенството.

Тодор Живондов коментира и натоварената програма на Лудогорец. На разградчани им предстоят гостувания на Черно море в Първа лига и на Ференцварош в Лига Европа, както и среща у дома с отбора на Арда Кърджали.

Какво обясни Тодор Живондов

„Искам да поздравя Черноморец за сърцатата игра. Днес играхме с мисъл за предстоящите 3 мача след него. Поздравявам футболистите за желанието, за опита да променим някои неща. Нямам забележки към тях, грешките, които допускаме, ги виждаме всички. Толкова съм щастлив, че няма да играем продължения, тъй като имаме тежки гостувания на Черно море и Ференцварош, а след това и мач с Арда“.

„Това, че вкарахме 3 български гола, е стечение на обстоятелствата. Това е отбор, който има много качества, има изключителни футболисти, въпрос на време е да ги разкрият. Имаме много неща, които трябва да се променят, но Лудогорец ще изглежда по различен начин. Аз си изпълнявам договора такъв, какъвто го имам, работя от 13 години в клуба. От собствениците и хората под тях зависи докога ще водя отбора“.

„Доста умен Лудогорец срещу Черно море. Победата ни трябва при всякаква игра, при всякакви обстоятелства. Ще съм щастлив, ако ги победим както днес – с 3:2. Убеден съм, че ако Лудогорец победи Черно море, в което не се съмнявам, до края на шампионата няма да допусне грешка. Мачовете в Европа са други, нивото и мотивацията са други. Единственото ми желание е да победим Черно море, жребия ще го обмислям във времето“, каза Тодор Живондов.

