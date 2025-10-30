Ердоган посрещна Мерц - обсъдиха турската покупка на изтребители Eurofighter (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара и двамата обсъдиха възможността за придобиване на изтребители Eurofighter („Юрофайтър“) от страна на Турция. Германия, като част от консорциума производител, даде одобрението си, въпреки че първоначално се противопостави на продажбата заради твърдения за турска подкрепа за "Хамас", която е призната за терористична групировка от Европейския съюз.

Ердоган и Мерц говориха за сигурност

В съвместно изявление турският президент заяви, че посреща със задоволство стъпките на Берлин в тази посока. "Предвид променящите се условия в областта на сигурността в Европа, оставяйки назад проблемите в придобиването на военна техника, трябва да се съсредоточим над съвместните проекти. Посрещаме със задоволство стъпките, които Германия предприе в процеси като този по придобиването на самолети „Юрофайтър“", каза Ердоган, цитиран от БТА.

Той подчерта, че напредъкът на Турция в отбранителната индустрия дава още по-голяма възможност за сътрудничество между Анкара и Берлин.

🇩🇪🇹🇷 Friedrich Merz has arrived in Turkey for an official visit — his first trip to the country as chancellor



Talks with Erdoğan will take place in Ankara.



Earlier, Merz said that relations between Turkey and Germany are special and cover not only foreign and security policy,… pic.twitter.com/StNyEltCwC — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Германският канцлер отвърна, че Турция е важен играч по отношение на всички въпроси от външната политика, които касаят и Германия. Мерц почерта, че двете държави ще бъдат в по-тясно сътрудничество по отношение на политиките в областта на сигурността. Той посочи това сътрудничество като важно и в контекста на заплахата на Русия за сигурността на Европа и изпълнението на решенията, взети при срещата на върха на НАТО, която се проведе в Хага през това лято. Едно от тях бе повишаването на разходите за отбрана на съюзниците до 5% от БВП - хоризонтът е 2035 г.

"И примерът за това (сътрудничество – бел. ред.) е покупката на самолети „Юрофайтър", допълни Мерц. Той отчете, че след германското одобрение има решение на Турция да закупи 20 изтребителя. Сделката ще е с Великобритания и ще е на стойност около 10,7 милиарда долара. "Тези самолети ще служат на общата сигурност на всички нас", каза канцлерът.

Сред темите, които бяха обсъдени от Ердоган и Мерц, бяха също така икономическите отношения между Турция и Германия. Анкара изнася за европейската страна най-голяма част от своята продукция. Борбата с тероризма, нелегалната миграция, както и състоянието на турската диаспора и приноса ѝ за двустранните отношения също попаднаха в дневния ред.

