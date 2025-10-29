Как диетата може да пребори страшните болести: Дони Казиска в Студио Actualno (ВИДЕО)

Темата за здравословния начин на живот и правилното хранене започва да става все по-значима и належаща сред обществото днес. Динамичното ежедневие, стресът и липсата на движение предразполагат хората към развиване на най-различни заболявания, но благодарение на масовата информация и лесен достъп, тези неща могат лесно да бъдат разбрани навреме и начинът ни на живот да бъде променен.

Днес ще ви разкажем за една жена, която превръща диагнозата в ново начало.

През 2016 година Дони Казиска губи своята майка след кратка борба с онкологично заболяване. Болката и стресът се отразяват силно на здравето ѝ, а скоро след това е диагностицирана с рядък тип диабет – LADA, както и с автоимунно заболяване – Хашимото и хипофункция на щитовидната жлеза. Това се превръща в повратна точка за нея.

Източник: RitaE / Pixabay

Започва целенасочено да учи как да се грижи за себе си – физически, психически и емоционално. Завършва акредитиран световен университет със специалност „Треньор по холистично здраве и хранене“, а в момента надгражда знанията си като магистър в УХТ – Пловдив, специалност „Храни, хранене и диететика“.

Тя вярва, че истинското здраве е хармония между тялото, ума и душата. Със своята холистична методология е помогнала на над 300 човека безвъзмездно да възстановят баланса си - не просто чрез хранене, а чрез осъзнат избор, движение и грижа за вътрешния си свят.

Кои са първите стъпки, които трябва да предприемем към здравословния начин на живот - вижте в интервюто.