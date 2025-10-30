Най-често говорените езици в света през 2025 г.

Вълнуващото през 2025 г. е как миграцията, технологиите и поп културата променят разпространението на езика. Технологиите създават и дигитални диалекти и интернет жаргон, като милиони смесват езици или измислят нови хибриди. Тенденциите в социалните медии и международните игри дори събират хора, използващи части от руски, мандарин или арабски, които научават за забавление. Възможността да говориш глобален език е билет за един по-голям свят. И докато преминаваме през 2025 г., става ясно, че езикът е нещо повече от числа; той е за връзка, култура и за това светът да говори. Ето най-говоримите езици в света през 2025 г., според различни доклади.

Английски

Очаква се 5000 езика да изчезнат за следващите 100 г.

Първо, английският. С изумителните 1,5 милиарда говорещи по целия свят, английският е абсолютно навсякъде. Но ето обрата: повечето англоговорящи не са родни езика. Само около 390 милиона го използват като майчин език; останалите – повече от един милиард – го използват като втори език за работа, учене, пътуване и създаване на мемета. От холивудски блокбъстъри до международни бизнес сделки (и дори спорове за тенденциите в TikTok), английският е основно глобалното лепило.

Китайски (мандарин)

Мандаринският китайски не изостава много, като броят на говорещите е около 1,1–1,2 милиарда. Ето защо това число е толкова впечатляващо: около 990 милиона говорят мандарин като свой първи език, което го прави най-голямата група от носители на езика в света. Докато обхватът на мандаринския е предимно в Китай и околните азиатски страни, когато вземете предвид различните китайски диалекти (кантонски, у и др.), числото е дори по-голямо.

Хинди

С нарастването на населението на Индия, броят на говорещите хинди в световен мащаб се е увеличил до почти 609 милиона. Повечето хора, говорещи хинди, живеят в Индия, но влиянието му се разширява бързо, отчасти благодарение на Боливуд и индийската диаспора. Това е най-говоримият език в Индия, но не забравяйте – Индия официално признава 22 езика, така че хинди е голям, но не е единствен!

Испански

Испанският език заема четвърто място, говорен от около 560 милиона души. Повечето от тях (около 486 милиона) са носители на езика, разпространени в Испания, Латинска Америка и сред постоянно нарастващото население на испаноговорящи в САЩ. Освен това, за интернет потребителите испанският е вторият най-използван език онлайн, веднага след английския.

Френски

Френският е език на световните пътешественици – около 312 милиона души го говорят, включително стотици милиони извън Франция. Благодарение на колониалната си история, френският се говори в части от Африка, Карибите, Югоизточна Азия и Канада. Забавен факт: Това е един от малкото езици, който е официален език в над 25 държави!