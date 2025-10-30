Любопитно:

Все едно е Плевен: Атина е изправена пред водна криза

30 октомври 2025, 15:58 часа 245 прочитания 0 коментара
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис свика в петък подготвителна среща в имението Максимос, за да се справи с нарастващия недостиг на вода в столичния район на Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Правителствени служители заявиха, че дискусията, основана на последните хидрологични данни, е била фокусирана върху незабавни мерки за намаляване на рисковете, като основният приоритет е защитата на обществените водни ресурси за всички жители.

Властите заявиха, че конкретни политики и инициативи за справяне с проблема ще бъдат обявени през следващите седмици, на фона на опасенията относно нарастващия недостиг на вода в региона. ОЩЕ: Безводие и в Кипър

Ключов източник за града е почти пресъхнал

Националната обсерватория на Атина съобщи в петък, че резервоарът Морнос, ключов източник на вода за Атина, се е свил до най-малкия си размер през септември от 2014 г. насам. На 9 септември площта на водохранилището е била 8,9 квадратни километра – 58% от средната стойност за десетилетието – в сравнение с 11,4 кв. м през 2024 г. и 15,3 кв. м през 2023 г., според метеоролога Костас Лагувардос, ръководител на Meteo.gr. Обемът на водата спадна до 193 милиона кубически метра на 11 септември, което е с 41% по-малко от миналата година и е най-ниското ниво от сушата през 1993 г. Лагувардос посочи намаляването на валежите и снеговалежите. От януари до 11 септември на язовир Морнос са регистрирани само 298,4 милиметра дъжд, в сравнение със средната стойност за периода 2015-2024 г., надвишаваща 440 мм. Снежната покривка е била с 20% под средната за периода 2005-2024 г. За да повиши обществената осведоменост, обсерваторията стартира Обсерваторията на язовир Морнос. ОЩЕ: Заседание на Кризисния воден щаб в Плевен

Деница Китанова
