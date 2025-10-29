Войната в Украйна:

29 октомври 2025, 23:06 часа 0 коментара
Сложете 1 нещо на хладилника си, за да привлечете пари в дома си

Във фън шуй всеки детайл има значение и е свързан с потока на енергия. Кухнята е особено важно място за поддържане на свободния поток на положителна чи енергия през дома, но също така и пространството, което най-много се свързва с изобилието.

Централната част на всяка кухня е хладилникът, където съхраняваме храна. Според фън шуй хладилникът принадлежи към елемента метал, което допълнително определя какво трябва и какво не трябва да се намира на тази бяла техника.

Какво никога не се слага в хладилника

Едно от основните правила на фън шуй по отношение на хладилника е да не се поставят други уреди върху него, като например микровълнова фурна .

Въпреки че декорациите често имат естетическа роля, фън шуй не препоръчва да се поставят зелени растения или декорации, свързани с елемента дърво, върху хладилника . Такива предмети създават конфликт между дърво и метал, което според вярванията може да доведе до приток на богатство и застой на енергия.

Натрупването на вещи върху хладилника също се счита за лошо за финансовата енергия - то символизира натрупването на блокажи, а не на богатство. Ето защо е важно горната част на хладилника винаги да е чиста и подредена.

Според експертите по фън шуй, това, което трябва особено да се избягва, е трупането на сметки или неплатени задължения върху хладилника .

Това символизира загуба на пари и постоянни разходи

Какво трябва да се сложи на хладилника?

Идеално е да поставите положителни напомняния върху хладилника, като един от централните елементи на дома - изпълнени цели, мотивационни послания, награди или семейни постижения. Това засилва енергията на благодарността, удовлетворението и напредъка.

Чист хладилник - чиста енергия

Поддържането на хладилника чист е важно не само за здравето, но и за енергията в пространството. Всяка бъркотия носи негативни вибрации , особено ако е мястото, където съхранявате храна - символ на живот, здраве и жизненост .

Както хората от Изтока, така и от Запада знаят, хладилникът е тясно свързан с храненето и благополучието на семейството. Затова се уверете, че хладилникът ви винаги е пълен с храна, която е избрана и приготвена с любов, и че редовно го поддържате чист и свеж.

 

Гергана Шумкова
