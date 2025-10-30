Войната в Украйна:

След санкциите на Тръмп: танкери с руски петрол остават блокирани по пътя си към Индия

30 октомври 2025, 16:33 часа 364 прочитания 0 коментара
Руски танкер, превозващ около 40 000 тона суров нефт, се носи в открито море край западното крайбрежие на Индия от 26 октомври, без да може да акостира в пристанището на местоназначението си - Мундра. Това става, след като индийските рафинерии започнаха да отказват товари, свързани с новоналожените санкции на САЩ срещу руските енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт", съобщи Reuters, позовавайки се на търговци и данни за корабоплаването от 30 октомври.

Корабът „Прометей“ е качил товара си в руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море, преди да отплава за Индия в началото на този месец.

Според търговци товарът изглежда като част от обичайната верига за доставки, обслужваща HPCL-Mittal Energy, която има рафинерия в северния индийски щат Пенджаб. Тя получава доставките си на суров петрол и други суровини през Мундра.

Източник от HPCL-Mittal е съобщил на Reuters, че компанията е спряла да купува от санкционирани субекти, потвърждавайки по-широката тенденция в индийската рафинираща промишленост, след като Вашингтон наложи мащабните наказателни мерки.

„Няма да купуваме от никакви санкционирани субекти“, казва източникът, добавяйки, че HPCL-Mittal разполага с достатъчно резерви от нафта и работи за планова поддръжка на рафинерията през ноември.

Още един подобен случай

Това не е единичен случай - друг руски кораб, Furia, натовари 730 000 барела суров петрол от "Роснефт" в Приморск (Ленинградска област) и след това промени курса си, влизайки в режим на изчакване край бреговете на Германия, вместо да продължи към индийския щат Гуджарат. Там, в Сика, се намират рафинерии, управлявани от Reliance Industries и Bharat Petroleum. Информацията разпространи Bloomberg.

И Reliance, и Bharat Petroleum наскоро намалиха покупките си на руски суров нефт в отговор на последните санкции на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки прекъсванията общият износ на руски нефт и нефтопродукти през западните пристанища все още не е намалял, съобщават търговци пред Reuters. През октомври потоците останаха стабилни - на ниво от около 2,33 милиона барела на ден, в съответствие с руската програма за износ.

Очаква се обаче обработката на плащанията да се превърне във все по-голямо предизвикателство. Банките ще имат затруднения да докажат, че плащанията не отиват към санкционирани компании.

Снимка: iStock

Анализатори от сектора казват, че „Роснефт“ и „Лукойл“ може да бъдат принудени да добавят допълнителни нива на посредници, за да поддържат потока на доставките. Това решение може да повиши разходите при трансакции за продавачите, но да намали риска от санкции за купувачите.

Откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна през февруари 2022 г., Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, транспортиран по море. Тя внася между 1,6 и 2 милиона барела дневно.

Припомняме, че на 28 октомври петролен танкер под руски флаг, обложен с международни санкции, блокира за кратко Суецкия канал, след като заседна поради повреда в двигателя.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
