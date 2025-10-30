След санкциите на Тръмп: танкери с руски петрол остават блокирани по пътя си към Индия

Руски танкер, превозващ около 40 000 тона суров нефт, се носи в открито море край западното крайбрежие на Индия от 26 октомври, без да може да акостира в пристанището на местоназначението си - Мундра. Това става, след като индийските рафинерии започнаха да отказват товари, свързани с новоналожените санкции на САЩ срещу руските енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт", съобщи Reuters, позовавайки се на търговци и данни за корабоплаването от 30 октомври.

Корабът „Прометей“ е качил товара си в руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море, преди да отплава за Индия в началото на този месец.

Според търговци товарът изглежда като част от обичайната верига за доставки, обслужваща HPCL-Mittal Energy, която има рафинерия в северния индийски щат Пенджаб. Тя получава доставките си на суров петрол и други суровини през Мундра.

Още: "Лукойл" продава международните си активи на (не)очакван купувач

Източник от HPCL-Mittal е съобщил на Reuters, че компанията е спряла да купува от санкционирани субекти, потвърждавайки по-широката тенденция в индийската рафинираща промишленост, след като Вашингтон наложи мащабните наказателни мерки.

„Няма да купуваме от никакви санкционирани субекти“, казва източникът, добавяйки, че HPCL-Mittal разполага с достатъчно резерви от нафта и работи за планова поддръжка на рафинерията през ноември.

❗AFTER US SANCTIONS, ANOTHER TANKER CARRYING RUSSIAN OIL TO INDIA GOT STUCK AT SEA



The vessel Prometei, loaded with 40,000 tons of oil, has been drifting off the Indian coast since October 26 and cannot enter the port of Mundra, Reuters reports.



A day earlier it became known… https://t.co/8A83nJJqVW pic.twitter.com/BQ79ytU5jj — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Още един подобен случай

Това не е единичен случай - друг руски кораб, Furia, натовари 730 000 барела суров петрол от "Роснефт" в Приморск (Ленинградска област) и след това промени курса си, влизайки в режим на изчакване край бреговете на Германия, вместо да продължи към индийския щат Гуджарат. Там, в Сика, се намират рафинерии, управлявани от Reliance Industries и Bharat Petroleum. Информацията разпространи Bloomberg.

Още: САЩ дадоха отсрочка на Германия за "Роснефт"

И Reliance, и Bharat Petroleum наскоро намалиха покупките си на руски суров нефт в отговор на последните санкции на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки прекъсванията общият износ на руски нефт и нефтопродукти през западните пристанища все още не е намалял, съобщават търговци пред Reuters. През октомври потоците останаха стабилни - на ниво от около 2,33 милиона барела на ден, в съответствие с руската програма за износ.

Очаква се обаче обработката на плащанията да се превърне във все по-голямо предизвикателство. Банките ще имат затруднения да докажат, че плащанията не отиват към санкционирани компании.

Още: "Ну, погоди": Западните санкции срещу руския петрол работят*

Снимка: iStock

Анализатори от сектора казват, че „Роснефт“ и „Лукойл“ може да бъдат принудени да добавят допълнителни нива на посредници, за да поддържат потока на доставките. Това решение може да повиши разходите при трансакции за продавачите, но да намали риска от санкции за купувачите.

Откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна през февруари 2022 г., Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, транспортиран по море. Тя внася между 1,6 и 2 милиона барела дневно.

Припомняме, че на 28 октомври петролен танкер под руски флаг, обложен с международни санкции, блокира за кратко Суецкия канал, след като заседна поради повреда в двигателя.

Още: Компании от Прибалтика тайно захранвали руския "сенчест флот"