Утре черните овци ще бъдат Везни, Риби + още 2 зодии

Новата седмица започва, а с нея идват и обичайните предизвикателства на работния ритъм. Понеделник рядко е сред любимите ни дни, защото след спокойствието на уикенда трябва отново да се настроим на сериозен режим. Точно тогава често се появяват повече задачи, повече напрежение и повече недоразумения между хората. Когато всички са леко изнервени, лесно се намира някой, който да поеме вината за нещата, които не вървят по план. Така някои хора се оказват в ролята на т.нар. „черна овца“ – човекът, върху когото се стоварват всички обвинения, независимо дали има вина. Утре няколко зодии ще попаднат именно в такава ситуация. Те ще усещат, че каквото и да се случи около тях, погледите се насочват именно към тях. Нека видим кои са тези зодии.

Телец

Телецът ще започне деня си спокойно, защото ще бъде убеден, че е подредил задачите си достатъчно добре още от предишната седмица. Още в първите работни часове обаче нещо ще се обърка в общата организация, а погледите на колегите му неочаквано ще се насочат именно към него. Макар проблемът да няма пряка връзка с неговите действия, той ще се окаже най-удобният човек, върху когото да се стовари отговорността. Това ще го постави в неприятна ситуация, защото ще трябва да обяснява неща, които дори не зависят от него.

Телецът трудно приема подобна несправедливост, особено когато знае, че е бил изряден в задълженията си. Въпреки това ще се опита да запази спокойствие, защото разбира, че конфликтът само ще усложни ситуацията. Постепенно истината ще започне да излиза наяве, но до този момент напрежението вече ще е оставило своя отпечатък. Така Телецът ще усети как понеделник понякога превръща най-невинния човек в най-удобния виновник.

Везни

Везните ще влязат в новата седмица с желанието всичко около тях да бъде хармонично и спокойно. Те ще се опитат да избегнат всякакви конфликти, но точно това ще ги постави в още по-сложна позиция. Когато възникне спор между други хора, Везните неволно ще се окажат в центъра на ситуацията. Някой ще реши, че именно те са направили грешката, която е довела до напрежението.

Понеже този знак рядко влиза в открити конфликти, обвиненията ще останат без бърз отговор. Това ще създаде впечатление, че те носят по-голяма вина, отколкото е в действителност. Везните ще почувстват несправедливостта особено силно, защото са се опитвали да запазят мира. В крайна сметка ще разберат, че понякога дори добрите намерения не ни предпазват от чуждите обвинения.

Скорпион

Скорпионът ще се появи на работното място с обичайната си увереност, но денят бързо ще му покаже, че не всичко върви по план. Когато възникне проблем в общ проект или задача, някой ще реши да насочи вниманието към него. Това ще бъде особено неприятно, защото Скорпионът няма да има пряка вина за случилото се. Той обаче е човек, който трудно търпи обвинения, особено когато са несправедливи.

Поради тази причина реакцията му може да бъде по-остра, отколкото ситуацията изисква. Това ще направи атмосферата още по-напрегната. Въпреки това Скорпионът ще намери начин да изясни фактите и да покаже истинската картина. Докато това се случи обаче, денят вече ще е преминал под знака на напрежението.

Риби

Рибите ще започнат понеделника с по-меко настроение, защото ще се надяват денят да премине спокойно и без конфликти. Скоро обаче ще разберат, че обстановката около тях е по-напрегната от обикновено. В един момент ще се появи ситуация, в която някой ще ги обвини за нещо, което всъщност е резултат от обща грешка. Понеже Рибите са чувствителни към чуждите емоции, те ще приемат обвиненията по-тежко. Това ще ги накара за кратко да се усъмнят в себе си, макар да знаят, че не носят цялата вина.

Вътрешното напрежение ще се засили, защото те трудно понасят усещането за несправедливост. С времето обаче ще разберат, че ситуацията е по-скоро плод на недоразумение. Когато истината се изясни, напрежението ще започне да отслабва.

Понеделник често е денят, в който напрежението от новата седмица започва да се натрупва. Когато задачите се увеличават, а търпението намалява, лесно се намира някой, който да бъде обвинен за общите проблеми. Телец, Везни, Скорпион и Риби утре ще усетят какво означава да попаднеш в ролята на „черната овца“. Макар обвиненията срещу тях да не са напълно основателни, те ще трябва да понесат част от напрежението на деня. Важно е обаче да помнят, че подобни ситуации са временни. Истината рано или късно излиза наяве, а несправедливите обвинения губят силата си. Понякога най-добрият начин да се справим е просто да запазим спокойствие и да оставим фактите да говорят сами.