Утре Телец, Дева + още 2 зодии ще настъпят мотиката… и то цели 2 пъти

Всеки българин знае добре какво означава изразът „да настъпиш мотиката“(или поне по-възрастните ни читатели). Това означава да направиш глупава грешка, която от километри се вижда, че е било възможно да се избегне. Но понякога съдбата (или собственото ни упорство) ни кара не просто да я настъпим… а да го направим два пъти в рамките на един и същи ден.

Утре няколко зодии ще получат този "удар по челото" цели два пъти, тъй като един път просто няма да им стигне. Нека видим кои са героите на деня.

Телец

Телецът ще започне деня си уверено, но още преди обяд ще повтори грешка, за която си обеща „повече никога“. Първо ще повярва на човек, който вече го е подвеждал, и ще му даде още един шанс. После — сякаш нарочно — ще се върне при него за второ обещание, което, разбира се, пак няма да бъде изпълнено.

Така Телецът ще настъпи една и съща мотика два пъти, като първия път ще си каже: „Добре, случва се“. Втория — вече ще му пари. Но това ще бъде важен урок: доверие се дава, но не до безкрай.

Дева

Девата още от сутринта ще реши, че тя знае най-добре — и ще откаже нечий разумен съвет. Е, първата мотика ще я удари, когато планът ѝ тотално се обърка. Вместо да коригира курса, тя ще прояви инат и ще повтори същото действие, убедена, че „този път ще стане“.

Втората мотика ще ѝ припомни болезнено, че перфекционизмът не гарантира успех, ако ситуацията изисква гъвкавост. Денят ще я научи, че понякога търпението и слушането са по-важни от контрола. Но Девата ще запомни това чак след втория удар.

Скорпион

Скорпионът ще настъпи мотиката първо емоционално — ще избухне прибързано срещу човек, който не е виновен. Ще осъзнае грешката си, но вместо да си замълчи след това, ще повтори сцената пред друг човек, убеден, че този път поне е прав.

Втората мотика ще бъде още по-болезнена, защото ще доведе до дребен, но унизителен конфликт. Скорпионът ще осъзнае, че инстинктът му понякога го подвежда, особено когато е ядосан. Денят ще му бъде учебник по самоконтрол, макар и написан по доста неприятен начин.

Козирог

Козирогът ще направи класическия си номер: ще се нагърби с повече работа, отколкото може да носи. Първата мотика ще го удари, когато се окаже, че не може да изпълни ангажимента в срок, въпреки уверенията си. Вместо да си вземе почивка и да преосмисли плановете, Козирогът ще приеме още една задача, мислейки, че ще „компенсира“.

Втората мотика ще го застигне следобед, когато всичко ще се срути като кула от карти под собствената му амбиция. Това ще му покаже, че силният човек не е този, който поема всичко — а този, който знае кога да каже „не“.

Денят ще бъде учебник по повторяемост на грешките — и по силата да ги осъзнаем. Да настъпиш мотиката един път е част от живота. Да я настъпиш два пъти — вече е напомняне от съдбата, че трябва да спреш, да се огледаш и да си вземеш поука. Телец, Дева, Скорпион и Козирог ще разберат утре, че всичко се повтаря, докато не го научим правилно. А след втория удар — няма как да не го запомнят.