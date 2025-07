В петък: Овен, Стрелец + още 2 зодии ще танцуват на Money, Money, Money на ABBA

Понякога се събуждаме с усещането, че денят ни няма да бъде като всеки друг. Има нещо във въздуха – може би ни изглежда като сценарий от филм или звучи като любима песен, която вече от сутринта ни кара да се усмихваме. Днес някои зодиакални знаци ще се почувстват сякаш са в главната роля на песента „Money, Money, Money“(Пари, пари, пари) на ABBA. Парите ще идват от неочаквани посоки, ще се множат с лекота и ще създадат усещането, че всичко е възможно. Те ще влязат в света на богатите, където усилията се възнаграждават и шансовете се хващат на мига. Ето кои са тези четири зодии, които ще танцуват в ритъма на пари:

Овен

Овните ще усетят днес, че са главните герои в собствената си история на забогатяване. Те ще получат предложение или ще направят бърза сделка, която ще им донесе неочакван доход. Може би ще се почувстват като в "Take a Chance on Me"("Дай ми шанс" на ABBA) – и ще им бъде дадена възможност да покажат на какво са способни.

Инстинктът им ще бъде силен и ще ги води към правилния избор. Парите ще дойдат с бързината, с която Овните действат – директно, стремглаво и категорично. Днес е денят, в който дори и банкнотите ще танцуват около тях в ритъма на богатството.

Дева

Девите ще се почувстват като в „Voulez-Vous“("Искате ли" на ABBA) – всички ще искат нещо от тях, но този път това ще им донесе реални облаги. Умението им да бъдат подредени и практични ще се отплати – може би чрез проект, в който доскоро са се съмнявали. Ще получат бонус, възможност за допълнителна работа или пък награда за добре свършена задача.

Вселената ще им прошепне, че днес е техният ден и не трябва да го изпускат. Девите ще разберат, че вниманието към детайла може да бъде най-ценната валута. Парите ще дойдат не с блясък, а с уверената стъпка на заслужена награда.

Стрелец

Стрелците ще бъдат в своето естествено темпо – бързо, решително и този път късметлийско. Петък ще им предложи шанс, който ще ги накара да запеят „Gimme! Gimme! Gimme!“("Дай ми! Дай ми! Дай ми" на АBBA) и Вселената ще откликне на молитвата им. Може би ще получат възможност за пътуване с добра печалба или ще реализират идея, която досега на завет.

Те са свободни духом и точно това ще ги доведе до нови и нестандартни източници на доход. Когато Стрелец вярва в себе си, дори и парите започват да му вярват и са привлечени от него. А днес няма съмнение – той е звездата на собственото си финансово шоу.

Риби

За Рибите този петък ще бъде като музикално вдъхновение, превърнато в доход. Тяхната интуиция ще им прошепне правилния път, а отговорът ще дойде под формата на пари. Те могат да получат финансова помощ, за да реализират креативна идея или да се включат в инициатива, която бързо ще ги възнагради.

"The winner takes it al"("Победителят взема всичко" на ABBA) ще е песента на техния ден. Ще се почувстват като големите победители, защото ще правят това, което ми е на сърцето , и то ще им носи добри пари. Така че ще приберат хем пари, хем хубави емоции.

Има дни, които звучат като песен – и точно така ще бъде този петък за Овен, Дева, Стрелец и Риби. Парите ще се появят с лекотата на припев и ще оставят усещането, че животът ни наистина може да бъде лек и приятен като свежа мелодия. Танцувайте смело на „Money, Money, Money“ – защото ако днес звездите ви дават ритъм, вие само трябва да последвате мелодията. А когато печалбата звучи толкова добре – няма как да сбъркате стъпките.