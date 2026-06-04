Пътна карта за мир между САЩ и Иран: Саудитска телевизия съобщи подробности

Саудитският сателитен новинарски телевизионен канал Al Hadath, собственост на държавната медийна група на Саудитска Арабия, публикува новина за готвена пътна карта за мир между САЩ и Иран. Картата е в 4 етапа и текат преговори да бъде одобрена и от Вашингтон, и от Техеран.

Публикуваните от саудитската телевизия етапи на договаряната пътна карта са следните:

Първият етап би затвърдил настоящото прекратяване на огъня и би предотвратил нова военна ескалация, която да върне нещата на фаза "активна война". Вторият етап се фокусира върху повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на морската сигурност. Третият етап включва частично облекчаване на санкциите за Иран и размразяване на някои от задграничните му активи. Засега медийните материали по темата сочеха числото от 12 млрд. долара. Най-чувствителният въпрос е оставен за накрая - ядрената програма на Иран. И преговорите по нея се предвижда да продължат по-дълго време - засега в западните медии информацията е за поне 60 дни.

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Ако двете страни постигнат споразумение, регионът би могъл да избегне друга голяма ескалация. Ако се провалят, настоящото спокойствие може да се окаже нищо повече от пауза преди следващата криза. Накъде ще тръгнат нещата изобщо не е ясно предвид дългото време, в което няма истински пробив в преговорите за поне мирно споразумение.

За момента Polymarket, най-голямата борса за онлайн залози, дава едва около 22% шанс до 30 юни да има споразумение, което твърдо да постави основите за бъдещ мир. В тази борса синът на Тръмп - Доналд-младши, има сериозен дял.

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