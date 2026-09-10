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От Левски: Загубихме Суперкупата, но спечелихме нещо друго (ВИДЕО)

10 септември 2026, 15:42 часа 967 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От Левски: Загубихме Суперкупата, но спечелихме нещо друго (ВИДЕО)

Левски загуби финала за Суперкупата на България от ЦСКА с 2:4, но ден след болезненото поражение клубът обърна поглед към своите привърженици. "Сините" публикуваха близо триминутно видео, посветено на атмосферата по трибуните на Националния стадион "Васил Левски", и отправиха емоционално послание към феновете.

"На трибуните победата бе категорично за Левски"

Вместо да акцентира върху пропуснатия трофей, клубът избра да покаже подкрепата, която отборът получи в трудния момент. "Поклон, Левскари! Благодарим ви за подкрепата!", написаха от Левски към видеото, което събира кадри от трибуните и атмосферата около Вечното дерби.

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фенове на Левски

"Левски загуби Суперкупата. На трибуните обаче за кой ли път победата бе категорично ваша. Поклон, левскари!", гласи още посланието на клуба. 

Публикацията идва след един от най-болезнените обрати за "сините" в последните години. Левски водеше с 1:0 на почивката, но през второто полувреме ЦСКА реализира четири попадения и стигна до трофея.

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Въпреки развоя на срещата привържениците на Левски останаха зад отбора до последния съдийски сигнал. Именно това е във фокуса на клубното видео, което показва емоциите по трибуните и подкрепата към футболистите.

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ЦСКА Левски фенове на Левски
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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