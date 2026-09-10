Благой Георгиев с остър коментар за Левски: "Малко се позабравиха"

Бившият национал Благой Георгиев отправи сериозни критики към Левски след болезнената загуба с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България. "Сините" водеха с 1:0 на почивката, но през второто полувреме допуснаха четири попадения и изпуснаха трофея. Георгиев определи поражението като своеобразен шамар за отбора на Хулио Веласкес и призова хората в клуба да реагират, преди разочарованието да се превърне в по-сериозен проблем.

"Във физиономията на Веласкес се виждаше една безпомощност"

"Ако това е един звучен шамар, малко да се осъзнаят, защото малко се позабравиха в Левски. Изиграли са няколко силни мача в Европа и с не толкова силни съперници в България. Но идва един ЦСКА и ти вкарва четири гола за едно полувреме", заяви Георгиев пред Sportal.bg.

Още: Левски даде над 3 пъти повече от ЦСКА за трансфери през лятото

Според бившия национал Левски разполага с достатъчно качество, за да постигне целите си, но трябва да покаже много по-голяма устойчивост в трудните моменти. "Има потенциал този отбор, има добър треньор, но два-три мача да направят такива и всичко се преобръща", смята Георгиев.

Георгиев обърна внимание и на реакцията на наставника по време на обрата. "Във физиономията на Веласкес се виждаше една безпомощност. Затова отвътре хората, които трябва да помогнат, трябва да тръгнат и да дръпнат отбора", каза още той.

Левски остава лидер в първенството с 24 точки след осем кръга, но загубата от ЦСКА сложи болезнен край на опита на "сините" да добавят Суперкупата към шампионската титла

Още: От Левски: Загубихме Суперкупата, но спечелихме нещо друго (ВИДЕО)