Kaufland празнува 20 години от откриването на хипермаркета си в Ямбол

Компанията е инвестирала над 7,5 млн. евро в магазина, в който днес работят 78 служители

С изненади за клиентите Kaufland отбелязва на 10 септември 20 години от откриването на своя хипермаркет в Ямбол. Градът е сред първите в страната, в които веригата стъпва при навлизането си на българския пазар през 2006 г. Днес в магазина на ул „Граф Игнатиев“ №30 работят 78 служители, а петима от тях са част от екипа още от откриването на хипермаркета и вече две десетилетия допринасят за неговото развитие.

За две десетилетия хипермаркетът се е превърнал в неизменна част от ежедневието на жителите на Ямбол и региона. От откриването му до момента в магазина са издадени над 11 млн. касови бележки.

През годините Kaufland инвестира последователно в развитието и модернизацията на обекта. Общият размер на вложените до момента средства възлиза на над 7,5 млн. евро. Само през 2024 г. компанията инвестира близо 1,7 млн. евро в цялостно преустройство на хипермаркета и подобряване на условията за клиентите и служителите.

От откриването на обекта до момента Kaufland е изплатила общо над 11,6 млн. евро за заплати и осигуровки, с което допринася устойчиво за развитието на местната икономика и пазара на труда в града.

От септември 2024 г. магазинът притежава и международния EDGE сертификат за устойчиво строителство. Той удостоверява, че сградата отговаря на високи стандарти за ефективно използване на енергията, водата и вложените строителни материали.

По повод годишнината компанията е подготвила специални изненади за клиентите, които посетят хипермаркета на Kaufland в Ямбол.