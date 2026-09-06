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Енергиен хороскоп за 7–13 септември 2026 г.

06 септември 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Енергиен хороскоп за 7–13 септември 2026 г.

Съдържание:

Глобален енергиен барометър за седмицата (7 – 13 септември 2026 г.) 

Доминиращ елемент: Въздух (Бърз обмен на информация, засилена социална динамика и нужда от ментално пречистване). 

Глобална чакра под натиск: Манипура (Слънчев сплит) — внимавайте с контрола, сблъсъците на его и опитите за налагане на воля.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — личностно утвърждаване 

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Цвят за презареждане: Оранжево 

Кристал за баланс: Сердолик 

Енергиен пик: Понеделник и вторник — отлични дни за поемане на инициатива и физическа активност. 

Енергиен теч: Импулсивни реакции срещу забавяния, причинени от други хора. 

Енергиен щит: Поемете дълбоко въздух, преди да отговорите на провокация. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — материална стабилност 

Цвят за презареждане: Зелен (Маслинов) 

Кристал за баланс: Нефрит 

Енергиен пик: Четвъртък — подходящ момент за практични задачи, финансови разчети и заземяване. 

Енергиен теч: Тревожност относно неочаквани разходи или промени в плановете. 

Енергиен щит: Прекарайте 15 минути в пълна тишина с чаша топъл чай, визуализирайки корени, пуснати в земята. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — комуникация и идеи 

Цвят за презареждане: Светлосиньо 

Кристал за баланс: Синя ахатова геода 

Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, перфектен за преговори, социализация и нови проекти. 

Енергиен теч: Хаотично поемане на твърде много ангажименти едновременно. 

Енергиен щит: Задачите ви за деня са много затова придържайте се стриктно само към първите три. 

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална защита 

Цвят за презареждане: Нежнорозов 

Кристал за баланс: Розов кварц 

Енергиен пик: Неделя — време за възстановяване у дома, уют и дълбоки разговори с най-близките. 

Енергиен теч: Прекалена чувствителност към чужди думи или липса на признание. 

Енергиен щит: Измивайте си лицето и китките със студена течаща вода след всеки продължителен разговор. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа енергия 

Цвят за презареждане: Златист 

Кристал за баланс: Янтарь (Кехлибар) 

Енергиен пик: Петък — чудесен ден за изяви, творчество и романтика. 

Енергиен теч: Опити за доминиране в ситуации, които изискват дипломация. 

Енергиен щит: Затворете очи за 5 минути под слънчева светлина и визуализирайте златен щит около вас. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — фокус и детайли 

Цвят за презареждане: Тъмносин 

Кристал за баланс: Содалит 

Енергиен пик: Вторник и сряда — пик в производителността, перфектен за организация и прочистване на пространството. 

Енергиен теч: Перфекционизъм и вманиачаване в несъществени грешки. 

Енергиен щит: Повторете си наум: „Достатъчно добро е по-добро от перфектно“. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен баланс 

Цвят за презареждане: Пастелнозелен 

Кристал за баланс: Малахит 

Енергиен пик: Събота — подходящ ден за културни събития, естетика и възстановяване на хармонията. 

Енергиен теч: Колебание и губене на време в чудене коя позиция да заемете. 

Енергиен щит: Носете малко парче малахит в джоба си и го докосвайте, когато трябва да вземете бързо решение. 

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — дълбока интуиция 

Цвят за презареждане: Тъмночервено 

Кристал за баланс: Обсидиан 

Енергиен пик: Четвъртък — висока проницателност, подходяща за анализи, изследвания и трансформация. 

Енергиен теч: Анализиране на скрити мотиви зад чужди действия без реален повод. 

Енергиен щит: Направете си заземяваща разходка вечер на открито, сфокусирани върху стъпките си. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовен обзор 

Цвят за презареждане: Пурпурен 

Кристал за баланс: Аметист 

Енергиен пик: Понеделник и петък — момент за нови идеи, учене и визия за бъдещи проекти. 

Енергиен теч: Досада от детайлна рутинна работа. 

Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с честота 528 Hz по време на рутинните задачи. 

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (75%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дисциплина и устойчивост 

Цвят за презареждане: Графитеносиво 

Кристал за баланс: Черен оникс 

Енергиен пик: Вторник — висок работен капацитет и постигане на поставените цели. 

Енергиен теч: Физическо пренапрягане и пренебрегване на нуждите на тялото. 

Енергиен щит: Направете пауза в средата на работния ден с няколко леки упражнения - това ще влее бодрост в организма ви. 

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — оригиналност 

Цвят за презареждане: Тюркоаз

Кристал за баланс: Аквамарин 

Енергиен пик: Сряда и четвъртък — перфектно време за работа в екип.

Енергиен теч: Чувство за отчуждение или съпротива срещу строги правила. 

Енергиен щит: Запишете хрумналите ви идеи в тефтер, без да бързате да ги споделяте веднага с критици. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовна интуиция 

Цвят за презареждане: Индиго 

Кристал за баланс: Лабрадорит 

Енергиен пик: Събота — силно интуитивно презареждане, идеално за медитация и творчество. 

Енергиен теч: Прекомерно потапяне в чужди емоционални състояния. 

Енергиен щит: Визуализирайте огледален щит около себе си, който отразява чуждата енергия обратно към източника ѝ.

 

Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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