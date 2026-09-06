Енергиен хороскоп за 7–13 септември 2026 г.

Глобален енергиен барометър за седмицата (7 – 13 септември 2026 г.)
Доминиращ елемент: Въздух (Бърз обмен на информация, засилена социална динамика и нужда от ментално пречистване).
Глобална чакра под натиск: Манипура (Слънчев сплит) — внимавайте с контрола, сблъсъците на его и опитите за налагане на воля.
♈ ОВЕН (21 март – 19 април)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — личностно утвърждаване
Цвят за презареждане: Оранжево
Кристал за баланс: Сердолик
Енергиен пик: Понеделник и вторник — отлични дни за поемане на инициатива и физическа активност.
Енергиен теч: Импулсивни реакции срещу забавяния, причинени от други хора.
Енергиен щит: Поемете дълбоко въздух, преди да отговорите на провокация.
♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — материална стабилност
Цвят за презареждане: Зелен (Маслинов)
Кристал за баланс: Нефрит
Енергиен пик: Четвъртък — подходящ момент за практични задачи, финансови разчети и заземяване.
Енергиен теч: Тревожност относно неочаквани разходи или промени в плановете.
Енергиен щит: Прекарайте 15 минути в пълна тишина с чаша топъл чай, визуализирайки корени, пуснати в земята.
♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — комуникация и идеи
Цвят за презареждане: Светлосиньо
Кристал за баланс: Синя ахатова геода
Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, перфектен за преговори, социализация и нови проекти.
Енергиен теч: Хаотично поемане на твърде много ангажименти едновременно.
Енергиен щит: Задачите ви за деня са много затова придържайте се стриктно само към първите три.
♋ РАК (21 юни – 22 юли)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална защита
Цвят за презареждане: Нежнорозов
Кристал за баланс: Розов кварц
Енергиен пик: Неделя — време за възстановяване у дома, уют и дълбоки разговори с най-близките.
Енергиен теч: Прекалена чувствителност към чужди думи или липса на признание.
Енергиен щит: Измивайте си лицето и китките със студена течаща вода след всеки продължителен разговор.
♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа енергия
Цвят за презареждане: Златист
Кристал за баланс: Янтарь (Кехлибар)
Енергиен пик: Петък — чудесен ден за изяви, творчество и романтика.
Енергиен теч: Опити за доминиране в ситуации, които изискват дипломация.
Енергиен щит: Затворете очи за 5 минути под слънчева светлина и визуализирайте златен щит около вас.
♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — фокус и детайли
Цвят за презареждане: Тъмносин
Кристал за баланс: Содалит
Енергиен пик: Вторник и сряда — пик в производителността, перфектен за организация и прочистване на пространството.
Енергиен теч: Перфекционизъм и вманиачаване в несъществени грешки.
Енергиен щит: Повторете си наум: „Достатъчно добро е по-добро от перфектно“.
♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен баланс
Цвят за презареждане: Пастелнозелен
Кристал за баланс: Малахит
Енергиен пик: Събота — подходящ ден за културни събития, естетика и възстановяване на хармонията.
Енергиен теч: Колебание и губене на време в чудене коя позиция да заемете.
Енергиен щит: Носете малко парче малахит в джоба си и го докосвайте, когато трябва да вземете бързо решение.
♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — дълбока интуиция
Цвят за презареждане: Тъмночервено
Кристал за баланс: Обсидиан
Енергиен пик: Четвъртък — висока проницателност, подходяща за анализи, изследвания и трансформация.
Енергиен теч: Анализиране на скрити мотиви зад чужди действия без реален повод.
Енергиен щит: Направете си заземяваща разходка вечер на открито, сфокусирани върху стъпките си.
♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовен обзор
Цвят за презареждане: Пурпурен
Кристал за баланс: Аметист
Енергиен пик: Понеделник и петък — момент за нови идеи, учене и визия за бъдещи проекти.
Енергиен теч: Досада от детайлна рутинна работа.
Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с честота 528 Hz по време на рутинните задачи.
♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (75%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дисциплина и устойчивост
Цвят за презареждане: Графитеносиво
Кристал за баланс: Черен оникс
Енергиен пик: Вторник — висок работен капацитет и постигане на поставените цели.
Енергиен теч: Физическо пренапрягане и пренебрегване на нуждите на тялото.
Енергиен щит: Направете пауза в средата на работния ден с няколко леки упражнения - това ще влее бодрост в организма ви.
♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — оригиналност
Цвят за презареждане: Тюркоаз
Кристал за баланс: Аквамарин
Енергиен пик: Сряда и четвъртък — перфектно време за работа в екип.
Енергиен теч: Чувство за отчуждение или съпротива срещу строги правила.
Енергиен щит: Запишете хрумналите ви идеи в тефтер, без да бързате да ги споделяте веднага с критици.
♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовна интуиция
Цвят за презареждане: Индиго
Кристал за баланс: Лабрадорит
Енергиен пик: Събота — силно интуитивно презареждане, идеално за медитация и творчество.
Енергиен теч: Прекомерно потапяне в чужди емоционални състояния.
Енергиен щит: Визуализирайте огледален щит около себе си, който отразява чуждата енергия обратно към източника ѝ.
Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.