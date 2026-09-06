Енергиен хороскоп за 7–13 септември 2026 г.

Глобален енергиен барометър за седмицата (7 – 13 септември 2026 г.)

Доминиращ елемент: Въздух (Бърз обмен на информация, засилена социална динамика и нужда от ментално пречистване).

Глобална чакра под натиск: Манипура (Слънчев сплит) — внимавайте с контрола, сблъсъците на его и опитите за налагане на воля.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — личностно утвърждаване

Цвят за презареждане: Оранжево

Кристал за баланс: Сердолик

Енергиен пик: Понеделник и вторник — отлични дни за поемане на инициатива и физическа активност.

Енергиен теч: Импулсивни реакции срещу забавяния, причинени от други хора.

Енергиен щит: Поемете дълбоко въздух, преди да отговорите на провокация.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — материална стабилност

Цвят за презареждане: Зелен (Маслинов)

Кристал за баланс: Нефрит

Енергиен пик: Четвъртък — подходящ момент за практични задачи, финансови разчети и заземяване.

Енергиен теч: Тревожност относно неочаквани разходи или промени в плановете.

Енергиен щит: Прекарайте 15 минути в пълна тишина с чаша топъл чай, визуализирайки корени, пуснати в земята.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — комуникация и идеи

Цвят за презареждане: Светлосиньо

Кристал за баланс: Синя ахатова геода

Енергиен пик: Сряда — силен интелектуален поток, перфектен за преговори, социализация и нови проекти.

Енергиен теч: Хаотично поемане на твърде много ангажименти едновременно.

Енергиен щит: Задачите ви за деня са много затова придържайте се стриктно само към първите три.

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — емоционална защита

Цвят за презареждане: Нежнорозов

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Неделя — време за възстановяване у дома, уют и дълбоки разговори с най-близките.

Енергиен теч: Прекалена чувствителност към чужди думи или липса на признание.

Енергиен щит: Измивайте си лицето и китките със студена течаща вода след всеки продължителен разговор.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа енергия

Цвят за презареждане: Златист

Кристал за баланс: Янтарь (Кехлибар)

Енергиен пик: Петък — чудесен ден за изяви, творчество и романтика.

Енергиен теч: Опити за доминиране в ситуации, които изискват дипломация.

Енергиен щит: Затворете очи за 5 минути под слънчева светлина и визуализирайте златен щит около вас.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — фокус и детайли

Цвят за презареждане: Тъмносин

Кристал за баланс: Содалит

Енергиен пик: Вторник и сряда — пик в производителността, перфектен за организация и прочистване на пространството.

Енергиен теч: Перфекционизъм и вманиачаване в несъществени грешки.

Енергиен щит: Повторете си наум: „Достатъчно добро е по-добро от перфектно“.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен баланс

Цвят за презареждане: Пастелнозелен

Кристал за баланс: Малахит

Енергиен пик: Събота — подходящ ден за културни събития, естетика и възстановяване на хармонията.

Енергиен теч: Колебание и губене на време в чудене коя позиция да заемете.

Енергиен щит: Носете малко парче малахит в джоба си и го докосвайте, когато трябва да вземете бързо решение.

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — дълбока интуиция

Цвят за презареждане: Тъмночервено

Кристал за баланс: Обсидиан

Енергиен пик: Четвъртък — висока проницателност, подходяща за анализи, изследвания и трансформация.

Енергиен теч: Анализиране на скрити мотиви зад чужди действия без реален повод.

Енергиен щит: Направете си заземяваща разходка вечер на открито, сфокусирани върху стъпките си.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовен обзор

Цвят за презареждане: Пурпурен

Кристал за баланс: Аметист

Енергиен пик: Понеделник и петък — момент за нови идеи, учене и визия за бъдещи проекти.

Енергиен теч: Досада от детайлна рутинна работа.

Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с честота 528 Hz по време на рутинните задачи.

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (75%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — дисциплина и устойчивост

Цвят за презареждане: Графитеносиво

Кристал за баланс: Черен оникс

Енергиен пик: Вторник — висок работен капацитет и постигане на поставените цели.

Енергиен теч: Физическо пренапрягане и пренебрегване на нуждите на тялото.

Енергиен щит: Направете пауза в средата на работния ден с няколко леки упражнения - това ще влее бодрост в организма ви.

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — оригиналност

Цвят за презареждане: Тюркоаз

Кристал за баланс: Аквамарин

Енергиен пик: Сряда и четвъртък — перфектно време за работа в екип.

Енергиен теч: Чувство за отчуждение или съпротива срещу строги правила.

Енергиен щит: Запишете хрумналите ви идеи в тефтер, без да бързате да ги споделяте веднага с критици.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — духовна интуиция

Цвят за презареждане: Индиго

Кристал за баланс: Лабрадорит

Енергиен пик: Събота — силно интуитивно презареждане, идеално за медитация и творчество.

Енергиен теч: Прекомерно потапяне в чужди емоционални състояния.

Енергиен щит: Визуализирайте огледален щит около себе си, който отразява чуждата енергия обратно към източника ѝ.

Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.