Кога и къде да гледаме Никола Цолов в Гран при на Испания

Никола Цолов се отправя към един от най-важните уикенди в своята кариера, след като този уикенд ще участва в кръга от Формула 2 в Мадрид, който е част от програмата на първото Гран при на Испания на новото трасе "Мадринг". Българският пилот влиза в състезателния уикенд като лидер в генералното класиране, а разликата му с втория Рафаел Камара е само 11 точки.

Кога кара Никола Цолов в Мадрид?

Уикендът за Цолов започва в петък, 11 септември, когато е тренировката във Формула 2. Тя стартира в 12:05 часа българско време, а квалификацията е същия ден от 16:00 часа. Именно резултатът от нея ще определи стартовите позиции за двете състезания.

В събота, 12 септември, е спринтовото състезание във Формула 2. То започва в 15:15 часа българско време. Финалното и най-дълго състезание за уикенда е в неделя, 13 септември, от 12:25 часа.

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Къде да гледаме Цолов?

Всички сесии от Формула 2 могат да бъдат гледани на живо чрез F1 TV, като официалната платформа предлага пряко излъчване на тренировката, квалификацията и двете състезания. Българските фенове могат да следят надпреварите и по DIEMA SPORT 3, както и онлайн чрез PLAY DIEMA XTRA.

Цолов влиза като лидер

Българинът е начело в шампионата с 177 точки, а Камара има 166. Трети е Габриеле Мини със 147 точки. Цолов вече има шест победи през сезона и влиза в Мадрид с реален шанс да направи още една важна крачка към титлата във Формула 2.

Програма за Никола Цолов в Гран при на Испания

11 септември, 12:05 ч. – тренировка

11 септември, 16:00 ч. – квалификация

12 септември, 15:15 ч. – спринтово състезание

13 септември, 12:25 ч. – основно състезание

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