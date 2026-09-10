Vivacom изпраща музикалното лято с големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пловдив

Тогава е и последният шанс за голямата награда от специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“: семейно приключение в Лондон, Мадрид или Рим

Vivacom ще изпрати музикалното лято с много емоции, интерактивни игри и награди на големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026, който за първи път ще се проведе в Пловдив. На 11 септември площад „Централен“ ще събере едни от най-обичаните български изпълнители и хиляди музикални фенове, а Vivacom ще бъде там със специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“. Събитието е и последната възможност за посетителите да се включат в играта за голямата награда – семейно приключение в Лондон, Мадрид или Рим.

В специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“ феновете ще могат да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Капитан Саблезъб и магическият диамант“, „Снежната кралица и принцесата“, „Писма до Жулиета“, „Бохемска рапсодия“ и други. Персонализираните постери ще могат да се получат на място като специален спомен от събитието в дигитален вариант, след като се сканира QR код. Освен това посетителите ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Финалното събитие в Пловдив ще бъде и последната възможност за участие в играта за голямата награда от Vivacom – семейно приключение до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – Лондон, Мадрид или Рим. Победителят ще може да избере семейно преживяване в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици. Печелившият участник и един резервен участник ще бъдат избрани на случаен принцип на 25 септември 2026 г. измежду всички, изпълнили условията за участие към момента на тегленето. Името на победителя ще бъде обявено на официалната страница на играта в сайта на Vivacom на 30 септември 2026 г.

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 ще завърши лятната си музикална обиколка с програма, която събира на една сцена едни от най-популярните български изпълнители. На площад „Централен“ ще се качат Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I. За настроението още от първите минути ще се погрижат Remi Toin, Theo и Nasi Svej, а Ник Николаев ще добави още енергия със своето шоу на барабани. Активностите в Пловдив започват в 16:00 часа, а концертът – в 18:00 часа.