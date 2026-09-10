Смениха директорите на полицията в Русе и Разград

Старши комисар Петър Ванев е новият директор на Областната дирекция на МВР в Русе, а старши комисар Диян Минков отново поема ръководството на полицията в Разград. Промените са обявени от Министерството на вътрешните работи. Ванев беше представен пред състава на ОДМВР - Русе от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Петър Ванев е роден през 1981 г. в Русе. Завършил е Английската езикова гимназия "Гео Милев" в града и Академията на МВР в София.

Кариерата му в системата на МВР започва в сектор "Криминална полиция" на Пето районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи. По-късно работи в сектор "Престъпления, свързани с МПС" в СДВР. Още: Мрежа около Пъдпъдъка? Кои са сменените полицейски началници в Бургас

През 2008 г. Ванев се връща в Русе и започва работа в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към местната областна дирекция. През юни 2019 г. е назначен за началник на сектора.

От 2021 г. до януари 2026 г. е началник на Районното управление в Две могили. През февруари тази година Ванев поема поста директор на ОДМВР - Разград, който сега напуска, за да оглави полицията в Русе.

Диян Минков се връща начело на полицията в Разград

Старши комисар Диян Минков отново е назначен за директор на Областната дирекция на МВР в Разград. Той беше представен пред ръководния състав на дирекцията от Любомир Николов и Калоян Милтенов. Още: Още трима полицейски шефове са сменени: Рокадите в МВР продължават

Николов заяви, че не очаква "трусове" в разградската полиция, тъй като Минков познава добре служителите и вече е ръководил областната дирекция в периода 2021-2023 г. Той подчерта, че приоритетите и ангажиментите на МВР са ясно определени и изрази очакване те да продължат да бъдат изпълнявани.

Диян Йорданов Минков е роден на 23 август 1977 г. Завършил е Русенския университет "Ангел Кънчев" през 2000 г. със специалност "Машинен инженер".

През 2004 г. започва работа в системата на МВР като служител в сектор "Икономическа полиция" към ОДМВР - Разград. Постепенно преминава през различни длъжности в направлението, включително ръководни позиции в сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

През 2021 г. Минков става заместник-директор на ОДМВР - Разград и началник на отдел "Криминална полиция". Между 2021 и 2023 г. е директор на областната дирекция. Още: Емил Дечев смени и шефовете на ГДБОП и жандармерията

От август 2023 г. до февруари 2026 г. работи в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност.

На 27 февруари 2026 г. Минков временно е преназначен за директор на ОДМВР - Русе. Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 10 септември, той се връща на титулярната си длъжност като директор на Областната дирекция на МВР в Разград.