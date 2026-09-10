Църковен празник на 11 септември: Какво задължително се слага на трапезата за здраве и късмет през цялата година

На 11 септември е празникът на Света Теодора Александрийска в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 11 септември - традиции, обичаи и забрани

Света Теодора е живяла в Александрия около V век. Тя била омъжена и според легендата имала съпруг, с когото живяла в охолство. Един ден обаче жената се поддала на изкушението и предала съпруга си. По-късно Теодора осъзнала греха си и изпитала дълбоко разкаяние. Тя не могла да намери душевен мир и решила да посвети по-нататъшния си живот на покаяние и молитва.

Първо, Теодора потърсила духовен съвет. Осъзнавайки, че искреното покаяние може да промени човек, тя решила да остави миналото зад гърба си и да започне съвсем различен живот.

За да попречи на съпруга си да я намери, Теодора напуснала дома си. Тя се преоблекла в мъжки дрехи, променила външния си вид и се нарекла Теодор. Под това име тя дошла в манастира и поискала да бъде приета в братството. Никой не предположил, че пред тях всъщност е жена.

В манастира Теодора живеела много скромно. Тя се молела много, трудила се усилено, постила и търпеливо понасяла всички изпитания. Животът ѝ се превърнал в път на постоянно покаяние и смирение.

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Един ден срещу Теодора, за която се смятало, че е мъж, било повдигнато сериозно обвинение в клевета. Жена, която живеела близо до манастира, родила дете и твърдяла, че бащата е монахът Теодор.

Теодора не се оправдала, нито разкрила тайната си. Тя смирено приела обвинението и била изгонена от манастира. Детето останало с нея. Теодора не се отказала от момчето и го отгледала сама. Живяла в бедност, страдала от глад и лишения, но не се оплаквала от съдбата си. Няколко години по-късно, виждайки нейното търпение и смирение, монасите позволили на Теодора да се върне в манастира с детето си.

До края на живота ѝ никой от братята не знаел, че монахът Теодор всъщност е жена. Едва след смъртта на светицата тайната ѝ била разкрита. Тогава монасите осъзнали колко голямо е нейното смирение. Теодора можела да се защити от несправедливите обвинения, но не го направила, защото смятала всички изпитания за част от пътя си на покаяние.

Според легендата, съпругът ѝ също по-късно узнал за съдбата на жена си. Осъзнавайки какъв е нейният духовен подвиг, той напуснал светския живот и се посветил на служене на Бога.

Вярва се, че ако на 11 септември прогърмят гръмотевици, есента ще бъде дълга и топла. Ако жеравите отлитат, очаква се ранно застудяване.

Какво да не правим на 11 септември? Предците ни са съветвали да не се мързелува на този ден - денят трябва да се прекара в труд и вършене на полезни неща. Според народните вярвания, ако вземете случайно намерен предмет, можете да привлечете проблеми, болести или негативизъм в живота си.

Какво да правим на 11 септември? На този ден нашите предци са се събирали на обща трапеза и са приготвяли различни ястия със зеле. Сармите, зелевата чорба и други ястия със зеле са имали специално място в менюто на този ден. Вярва се, че ако тези храни присъстват на трапезата, ще се радвате на здраве и късмет през цялата година.