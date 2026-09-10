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"Така ни казаха": Македонски волейболист даде интервю на английски за българска медия

10 септември 2026, 18:15 часа 1239 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Така ни казаха": Македонски волейболист даде интервю на английски за българска медия

Македонският волейболен отбор претърпя поражение от домакина на България в откриващия мач на Европейското първенство (3:0), но след мача в София македонският капитан Георги Георгиев се озова в светлината на прожекторите, пише македонската медия "Слободен печат". След мача български журналист поиска изявление от Георгиев в смесената зона, но македонският национал реши да даде изявлението на английски.

Медията отчита, че македонският капитан владее свободно български заради шестгодишния си опит в българското волейболно първенство.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че в началото на разговора журналистът казва, че събеседникът е пожелал да говори на английски, а той отговаря на български: "Да, така ни казаха". ОЩЕ: Успешен старт за България на Европейското по волейбол! "Лъвовете" прегазиха Северна Македония

Спортистът не уточнява кой точно е казал така, но македонските медии побързаха да го оправдаят, че е спазил указанието на Европейската федерация по волейбол да прави изявления в смесената зона на английски език.

Или следва примера на Силяновска?

Припомняме обаче, че през юни президентът на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре.

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Това изглеждаше странно, тъй като в предишни свои изявления Силяновска говореше на своя роден език, което не й пречеше да се разбере с българските медии. ОЩЕ: На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България

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български език Волейбол македонски език Република Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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