А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

А1 ще предлага най-новите продукти на Apple, включително iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Клиентите ще могат да направят предварителна поръчка на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от 15:00 ч. на 12.09., като моделите ще бъдат налични от 8:00 ч. на 18.09. Предварителните поръчки за iPhone Duo започват от 15:00 ч. на 16.10., а моделът ще бъде наличен от 8:00 ч. на 23.10.

Новите Apple Watch и AirPods 5 ще могат да бъдат поръчани предварително от 15:00 ч. на 12.09., като продажбите им започват от 8:00 ч. на 18.09.

iPhone Duo

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн и преосмислено, но познато iOS изживяване. С Pro производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови начини за заснемане, забележителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа целия ден, iPhone Duo не прилича на никой iPhone досега. Моделът се предлага в два впечатляващи цвята – Star White и Night Sky.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max предлагат най-усъвършенстваната Pro система от камери в iPhone, както и значителен напредък в живота на батерията и производителността. Моделите идват в четири елегантни цвята – Black, Silver, Glacier и изцяло новия Burgundy.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 разполага с изцяло новата Health Sensing System с измервания на сърдечната честота и вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) с по-висока честота, както и с по-усъвършенствани функции за здраве и фитнес, включително нов Readiness Score. Моделът се предлага в различни варианти, включително от алуминий, титан и керамика.

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 е часовник за спорт и приключения, който разполага с изцяло новата Health Sensing System, нов Readiness Score и измервания на сърдечната честота и вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) с по-висока честота в подкрепа на спортисти от всякакъв тип, както и с още по-дълъг живот на батерията – до 50 часа при нормална употреба. Apple Watch Ultra 4 се предлага в естествен или черен титан.

AirPods 5

AirPods 5 предлагат най-доброто в своя клас активно шумопотискане (Active Noise Cancellation) в отворен дизайн, както и още по-добро качество на звука.

Информация за цените и наличностите на устройствата можете да следите на A1.bg.