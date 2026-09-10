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Левски отнесе тежко наказание след дербито: затвориха Сектор А на "Герена"

10 септември 2026, 17:09 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски отнесе тежко наказание след дербито: затвориха Сектор А на "Герена"

Левски получи сериозна санкция след финала за Суперкупата на България срещу ЦСКА, загубен с 2:4. Дисциплинарната комисия към БФС наказа "сините" с лишаване от домакинство за една среща, което беше заменено с частично затваряне на стадиона – Сектор А на "Герена" няма да бъде достъпен за привържениците в следващото домакинство на тима. Причината е хвърленият предмет с последствие - стъклената бутилка, която по време на дербито удари служителя на ЦСКА Виктор Игнатов.

Затворен сектор и общо 6300 евро глоби за Левски след финала за Суперкупата

Освен затварянето на Сектор А, Левски трябва да плати и общо 6300 евро глоби за различни нарушения по време на двубоя. Сред тях са хвърлени многобройни предмети, използване на факли, възпламеняване на бомбички, обидни и нецензурни скандирания, както и навлизане на публика на пистата.

"Сините" са санкционирани и с 520 евро за закъснение при началото на второто полувреме, а клубът ще трябва да възстанови и нанесените щети на Националния стадион "Васил Левски".

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Левски - ЦСКА

ЦСКА също беше глобен с близо 3000 евро

Дисциплинарната комисия не подмина и поведението на феновете на ЦСКА. "Армейците" получиха няколко финансови санкции за използване на факли и димки, хвърлени факли на пистата, възпламеняване на бомбички, хвърлен предмет, както и за обидни и нецензурни скандирания.

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Общият размер на глобите за ЦСКА е 2995 евро, като клубът също е задължен да възстанови щетите по Националния стадион.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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