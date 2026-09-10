Още едно емблематично име падна от ефира на БНТ

Предаването "Имате среща... с Диана Любенова" няма да бъде част от програмата на Българската национална телевизия. Това съобщи водещата Диана Любенова в профила си във Facebook. С публикацията си тя се сбогува с предаването и благодари на екипа, с който е работила, както и на зрителите. "Срещите ми бяха специални, емоционални, искрени, зареждащи и изпълнени със смисъл. Пазя всяка една в сърцето си!", написа Любенова.

Тя отправи специални благодарности към бившия генерален директор на БНТ Емил Кошлуков за "свободата и доверието", както и към бившия програмен директор на обществената телевизия Валя Гиздарска.

Любенова не посочва причината за свалянето на предаването от ефира.

Решението идва ден след като стана известно, че журналистът Георги Ангелов е отстранен от ефир и повече няма да бъде водещ и редактор на предаването "История.БГ". Още: След bTV: Вече е ясно къде отива Диана Любенова

От БНТ обясниха, че телевизията преструктурира програмата си и прекратява практиката с ротация на водещите, като всяко предаване ще има свой титуляр.

"История.БГ" досега се водеше на ротационен принцип от Георги Ангелов и Андрей Захариев. След промяната Захариев остава водещ на предаването.

От ръководството на БНТ посочиха, че са поискали от двамата водещи да представят концепция за бъдещето на "История.БГ", но такава е внесъл единствено Захариев.

От телевизията не са посочили дали отпадането на предаването на Диана Любенова е част от същото преструктуриране на програмата.