Левски даде над 3 пъти повече от ЦСКА за трансфери през лятото

Левски и ЦСКА подходиха по коренно различен начин към летния трансферен прозорец, като разликата между двата столични гранда във вложените средства е повече от трикратна, пресмята "Мач Телеграф". "Сините" са похарчили около 3,52 млн. евро за нови футболисти, докато разходите на "армейците" възлизат на приблизително 1,1 млн. евро. Разликата идва на фона на сериозната промяна във финансовата политика на двата клуба.

Левски похарчи сериозни средства през лятото

Левски демонстрира значително по-голяма трансферна активност след промяната в собствеността. Най-сериозната инвестиция е за Рейналдо, чиято трансферна стойност е оценена на около 1,5 млн. евро. Сержиньо е привлечен от Санта Клара за около 1 млн. евро, а за Давид Кусо са платени приблизително 900 000 евро на Шавеш. Мехди Мубарик пък е струвал около 120 000 евро.

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Тези суми не са официално потвърдени от клубовете, а са базирани на информацията на Transfermarkt. Успоредно със сериозните инвестиции Левски привлече и няколко футболисти без трансферна сума. Сред тях се откроява Марко Груич, който има сериозен опит в Ливърпул и Порто. Свободни агенти са още Алекс Сентейес и Хевертон, докато Петко Христов и Адриан Райчев пристигнаха под наем.

ЦСКА обърна финансовата политика

При ЦСКА картината е различна. След два сезона, в които клубът е отчел трансферен баланс от около -10 млн. евро (приблизително -4 млн. през 2024/25 и -6 млн. през 2025/26), "червените" са ограничили сериозно разходите.

ЦСКА е инвестирал около 1,1 млн. евро за трансфери. Най-много са дадени за Жоел Цварц – 500 000 евро, Каталин Иту – 300 000, Стефано Сенси – 200 000 и Бари Котър – около 100 000 евро. "Армейците" също заложиха на опитни свободни агенти като Жан-Филип Гбамен и Диниш Алмейда, а Тамиму Уору бе привлечен под наем от Ботев Враца.

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