Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 20 - 26 октомври 2025

Тази седмица Вселената не подбира внимателно думите си — за три зодии идват дни, които ще разклатят емоционалния им баланс и ще ги поставят на изпитание. Новолунието на 21 октомври ще разкрие стари рани, ще провокира напрежение във взаимоотношенията и ще извади на повърхността всичко потиснато досега.

Представителите на тези зодии ще усетят това най-силно – при едни чрез конфликти и борба за контрол, при други чрез объркване и вътрешно напрежение. За тях тази седмица няма да е лека, но ще бъде решаваща – време е да се изправят срещу собствените си сенки и да изберат дали ще реагират емоционално или с мъдрост.

Овен

Новолунието на 21 октомври ще повлияе на взаимоотношенията ви, Овни, особено с тези, с които сте най-близки. Това включва както лични, така и професионални партньори.

Може да изплуват стари натрупани емоции, свързани с финанси, интимност или начина, по който се чувствате във връзката. Това може да доведе до сериозна борба за власт, ако не сте внимателни, така че ще бъде важно да мислите, преди да говорите. Тази седмица ще изпита способността ви да се справяте с важни ситуации, без да създавате драма, което само ще влоши нещата.

Емоциите, които ще изпитате тази седмица, произтичат от миналото. Чувствали сте се така и преди, така че сте запознати с това. Внимавайте да не се изнервяте и да не изгорите мост, през който по-късно ще трябва да минете отново.

Трябва да бъдете откровени и честни в общуването си тази седмица. Като обсъждате как се чувствате с партньора си, създавате възможност да разрешите проблема. Изглежда, че имате много добър шанс да направите точно това, стига да изнесете нещата наяве.

Дева

Тази седмица ще се сблъскате с известна доза психическо вълнение или фрустрация, които биха могли да бъдат насочени към околните, включително партньорите. С Меркурий, образуващ съвпад с Марс, и двете планети в Скорпион, това ще бъде време на объркване, особено с тези в ежедневието ви.

Може да се почувствате сякаш сте се събудили от грешната страна на леглото. Най-доброто, което можете да направите, е да не насочвате гнева си към някой друг, за да не страдате по-късно.

Една връзка може да е объркваща, особено ако Нептун влияе на вашата карта. Яснота може да е невъзможна за намиране тази седмица, но знайте, че това няма да продължи вечно. Объркването ще се разреши от само себе си и ще получите яснота, просто не сега.

Опитайте се да определите какво наистина ви стресира и работете за разрешаване на проблема. Важно е да бъдете търпеливи тази седмица и да бъдете особено внимателни за инциденти.

Ако можете да определите проблема, който ви притеснява, може да се намери решение, тъй като вие се справяте отлично с това, Дева. Може да се нуждаете и от допълнителна почивка и грижа за себе си.

Скорпион

С Марс и Меркурий във вашия знак тази седмица, вашата интензивност може да ескалира, Скорпионе. Ако не внимавате, това може да доведе до гняв, огорчение или спорове.

Така или иначе сте склонни да обмисляте прекалено много неща и с този аспект лесно бихте могли да се ядосате или разочаровате, когато общувате с другите. Търпението може да не е вашата добродетел, но тази седмица е необходимо да бъде.

Меркурий управлява ума и речта, а Марс е агитиращ, така че не забравяйте да помислите, преди да говорите. Тази енергия може да бъде насочена навътре към вас самите или към другите. Практикувайте позитивен диалог със себе си и бъдете внимателни как общувате в този момент.

Най-доброто нещо, което можете да направите тази седмица, е да вземете тази мощна енергия и да я насочите към нещо, което бихте искали да постигнете. Това ще бъде чудесно време за работен проект, особено ако работите сами. Ако използвате тази енергия, за да се грижите за градина, няма да остане нито един плевел. Поемете контрол и насочвайте енергията, вместо тя да ви насочва. Може да се наложи и грижа за себе си.

