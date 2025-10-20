Учени: Наднорменото тегло уврежда мозъка

Затлъстяването причинява деменция, болест на Алцхаймер и повишава риска от мозъчен инсулт. България е на пето място в Европа по затлъстяване сред децата и на шесто място при възрастните. Данните са на лекари, които представиха пред здравните власти първият Национален план за мозъчните заболявания. Мастната тъкан, която се натрупва при хората със затлъстяване отделя вредни вещества, които причиняват хронично възпаление на мозъка, казват лекарите.

"И оттам невродегенеративни забавяния, оттам деменция, болест на Алцхаймер, депресия, повишен риск от инсулти. Затлъстяването увеличава риска от мозъчен инсулт с 64%, а само наднормено тегло увеличава този риск с 22%", обяснява проф. Цветелина Танкова, ендокринолог в МУ-София.

Проблемът с наднорменото тегло

Над 1/3 от европейците са засегнати от от проблем с нервната и мозъчната тъкан. Мозъчните инсулти в последните 10 години у нас намаляват, но не добре лекуваните диабет, високо кръвно и безконтролната употреба на противозачатъчни увеличават риска при младите. "80% от инсултите са предотвратими и лечими. Тези хора години наред трупат рискови фактори, като не се лекуват адекватно", заяви проф. Димитър Масларов, началник на Клиниката по нервни болести в Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител" пред БНТ.

Лекари предлагат от следващата година да има нова клинична пътека, по която да се лекуват хора със симптоми на мозъчен инсулт. "Изтръпване на ръка и крак или отпадане на функцията или на говора в рамите на няколко минути и след това симптомите отзвучават. Точно тогава е моментът, в който трябва да се направи оценка на всички рискови фактори. И ако има стеснение на някой от мозъчните съдове то да бъдат предприети съответните мерки. Така, че всъщност да не се стига до инсулт", проф. Димитър Масларов.

"Всичко си върви по план, ще видим какво ще стане. Имаме входирана тази клинична пътека. В момента се обсъждат на работните групи с БЛС", обяснява доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Новата клинична пътека ще бъде по-кратка и по-евтина от тази за инсулт, която Здравната каса плаща в момента, казват лекарите. Те са пресметнали, че Националния план за мозъчни заболявания ще струва между 50 и 200 милиона лева годишно. "Идеята ни е да имаме много по-добра превенция и ранна диагностика, добра диагностика и възможно най-добра диагностика и възможно най-интердисциплинарно и цялостно лечение на тези заболявания", обяснява проф. Николай Габровски, председател на Фондация "Съвет за мозъчно здраве".

В плана са заложени и мерки за интеграция на хората, получили уреждане след мозъчно заболяване. Пари за изпълнението му в бюджета за следващата година не са предвидени.

