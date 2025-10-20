Войната в Украйна:

Украинският бизнес кани българските компании да се включат във възстановяването на страната

20 октомври 2025, 17:33 часа 127 прочитания 0 коментара
Председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков призова по време на бизнес форум българските компании да не пропускат подходящия момент и да се включат в процеса по възстановяване на Украйна. "Хайде да мислим заедно за изграждането на украински логистичен хъб, ние сме много заинтересовани пътищата през България да вървят към Азия, на юг към Африка и към други страни", обърна се Чижиков към родния бизнес.

"Утре може да е късно"

Сега ще се разкриват грамадни възможности пред Европейския съюз, включително и грантове за възобновяването на Украйна. Не чакайте, утре вече може да е късно, започвайте да мислите сега как може да се работи, призова деловите среди председателят на Украинската търговско-промишлена палата в рамките на българо-украинския бизнес форум с двустранни срещи. Той е организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Българо-украинската индустриална камара, Посолството на Украйна в София и Украинската търговско-промишлена палата. В деловата среща, която поставя акцент върху секторите: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, енергетика, инфраструктура и логистика, участват над 30 украински фирми и представители на български компании.

Генадий Чижиков изтъкна, че двете страни имат огромни възможности за сътрудничество. Украйна сега се бори, но ние активно си сътрудничим с Европейския съюз от гледна точка на възстановяването и аз съм абсолютно сигурен, че българските предприемачи могат да изиграят много важна роля в възобновяването на Украйна, допълни председателят на Украинската търговско-промишлена палата. По думите му основните насоки на българо-украинското сътрудничество са логистиката и инфраструктурата, енергетика, IT технологиите, малкият и среден бизнес. Чижиков отбеляза и възможностите за сътрудничество в хранителната промишленост, като покани българските фирми да изграждат преработвателни предприятия в Украйна, чиято продукция да се продава в целия свят.

Той отбеляза, цитиран от БТА, че повече от 1600 украински компании работят в България и над 350 български фирми са инвестирали в родината му, като изтъкна, че Украйна се нуждае от повече. По думите му за времето на войната ролята и значението на България кардинално се е променила и допълни, че сега страна ни е икономически хъб, посочвайки, че това са възможности за логистиката, която в момента е от особена важност за Украйна.

Украйна обича България, сега имиджът на България в Украйна е много висок, Украйна очаква сътрудничество с вас, обобщи Генадий Чижиков, изтъквайки подкрепата на страната ни за Украйна.

