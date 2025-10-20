Най-важните новини за деня: 20 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 октомври 2025 г.

"ПРЕФОРМАТИРАНЕТО" НА ВЛАСТТА: ПАРТИЯ НАПУСКА УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ

Ключовият ден за управляващото мнозинство, в който трябва да ясна преконфигурацията на властта и евентуалното включване на "ДПС-Ново начало" като официален партньор в коалицията, доведе до първи трус в един от участниците във властта. Политическо движение "Социалдемократи", което е част от коалицията в БСП, обяви своето напускане от социалистическото обединение, а във вторник (21 октомври) на брифинг те ще представят и официалните причини.

БСП ГИ НЯМА: "ПРЕФОРМАТИРАНЕТО" НА ВЛАСТТА СЕ ОТЛАГА ЗА ВТОРНИК

Разговорите между партньорите в управляващата коалиция за "преформатиране" на властта се отлагат. Срещата ще е във вторник (21 октомври). Тогава ще се проведе Съветът за съвместно управление, за да се реши дали да се включи и ДПС - Ново начaло като официален партньор в коалицията. Причината за отлагане е отсъствие на част от ръководството на БСП, съобщи БНР.

"ГЕРБ СЕ ПРЕОРИЕНТИРА КЪМ НОВ ПАТРОН. ПЕЕВСКИ ВЪВ ВЛАСТТА ЩЕ ОТПРИЩИ ПРОТЕСТИ" (ВИДЕО)

"Видяхме един изнервен Бойко Борисов, притиснат, който трудно може да взима вече самостоятелни решения и зависи най-вече от въздействието на Делян Пеевски." Това заяви политологът Милен Любенов в интервю за Студио Actualno, като допълни, че влиянието на депутата от ДПС "не е само над управлението и над конкретни министерства", а вече стига до структурите на ГЕРБ.

"ПЕЕВСКИ СЕ ОКАЗВА КОЛОС НА ГЛИНЕНИ КРАКА": КРУМ ЗАРКОВ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТРУС И ИЗХОДА ОТ НЕГО

От целия този епизод, който започна с изборите в Пазарджик и продължава и днес, губят всички, които се изявиха. Губи Бойко Борисов, партньорите БСП и ИТН. БСП се показа в една унизителна ситуация, а ще видим дали ще загуби и ИТН, който мълчат, но и това е загуба. Губи и Делян Пеевски, който се оказва колос на глинени крака. Оказа се, че дори и да спечели малко, това предизвиква трус в цялата държава. Неадекватно се държат тези, които управляват. Проблемът е Пеевски и това, че народа не иска такъв човек във властта. Грешно е да се вкара Пеевски в управлението. Това ще води само до трусове, независимо дали ще правителството ще оцелее още няколко месеца.

ОЩЕ ЕДИН СЪД ОБЯВИ САРАФОВ ЗА НЕЛЕГИТИМЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Състав на Софийския апелативен съд (САС) постанови, че Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на наказателни дела. Това става ясно от определение на съда от 6 октомври, съобщи сайтът Bird.bg. Преди три седмици Върховният касационен съд (ВКС) излезе със сходно становище. Реакцията на Сарафов тогава беше да нарече решенията на върховните магистрати „информационна бележка“.

НАРКОТРАФИК И ВЛИЯНИЕ: БАЩАТА НА СИЯНА СЪС СКАНДАЛНИ ТВЪРДЕНИЯ И СПОР С БИВШ ДЕПУТАТ, АДВОКАТ НА ОБВИНЯЕМИЯ

Това е една хранителна верига, хранеща се с обезщетенията – адвокати, прокурори, съдии. Скритият властелин е проф. Карапетков – толкова е морален и честен, че по всички знакови дела той е викан. Разбирам много добре, че с тези разкрития рискувам делото на Сияна. Това заяви баща ѝ Николай Попов. Темата с обезщетенията по съдебни дела стана особено актуална в последно време - Още: Предадени от Темида: Семейства на жертви печелят дела, но не могат да си вземат обезщетенията

ТРИМА ЗАГИНАЛИ ПРИ КАТАСТРОФАТА В СОЗОПОЛ: РЕДИЦА НАРУШЕНИЯ ЗА ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА НА ДАНЧО

Първи резултати от проверката след трагедията с трима загинали при тежката катастрофа край Созопол. Установено е по картона от шофьорския курс на курсиста, че където са записани часовете за нощно шофиране, е отбелязано, че часовете са взети около 17:00 часа - време, в което през лятото не е тъмно. Това заяви пред bTV главен инспектор Тодор Атанасов от Автомобилна администрация-Бургас. Още: Трима загинали при катастрофата в Созопол: Един фатален ден за контрола за шофьорската книжка на Данчо

ТРЪГНАЛ ДА РАЗСЛЕДВА УБИЙСТВОТО В МОЛА В СОФИЯ: КРИМИНАЛИСТ ПОМЛЯ КОЛА, ЖЕРТВИТЕ КАЗВАТ, ЧЕ Е БИЛ ПИЯН

Тежка катастрофа, предизвикана от служител на "Криминална полиция", е станала снощи, 19 октомври, около 22:30 часа на Софийско шосе в Перник. Потърпевшата жена, Елизабет Толумска, разказа в детайли пред Actualno.com за ужасяващия инцидент, при който, по думите ѝ, видимо пиян полицай се е врязал в автомобила им, след което е отказал всички тестове за алкохол.

ПОЛИЦЕЙСКА АКЦИЯ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщава БНТ. Пред сградата има два автомобила на жандармерията и униформени служители. Достъпът на граждани до администрацията е спрян. В момента поемни лица и разследващи проверяват документацията на общината. От Областната дирекция на полицията уточниха, че не участват в акцията.

ПЛАЩАМЕ ПО "НЕВЯРНА" ФОРМУЛА: КАК СЪДЪТ ПОРЯЗА "ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЗА НЕЗАКОННА НАРЕДБА, НО ПРОМЯНА НЯМА

"Топлофикация София" прибира солидни суми от стотици хиляди свои клиенти чрез "невярна" формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация. Това алармират експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества. Според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който дружеството кара хората да плащат дори за неизползвана топлина.

ГНЯВ СРЕЩУ СИНОДА: БУНТ В ЗАЩИТА НА ЕДИН СВЕЩЕНИК

Вярата и гневът се сблъскаха в софийското село Долни Богров, където местната общност въстана срещу решението на Софийската митрополия да смени дългогодишния им енорийски свещеник отец Янко Китанов. Храмът "Свети Теодор Стратилат", построен до голяма степен с труда и средствата на миряните, остава заключен вече близо три седмици, а жителите са твърдо решени да не отстъпят.

ПРОБИВЪТ НА МИЦКОСКИ В СТРУМИЦА: ОМРАЗАТА СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ СЕ ПРИБЛИЖАВА ДО ГРАНИЦАТА (ВИДЕО И КАРТА)

"20 години чакахме този ден". Така македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обяви изборната победа на местните избори в Струмица. И наистина това е исторически пробив за една от най-антибългарски настроените партии в Северна Македония, което освен лоши новини за опозицията в Скопие, означава и лоши новини за България, тъй като Струмица се намира на границата със страната ни и на по-малко от 50 км от българския град Петрич.

МИТОВ ПРЕД THE TIMES: РУСКИ ШПИОНИ РАБОТЯТ С ГРУПИ ЗА ТРАФИК НА ХОРА ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ

Руски разузнавачи имат връзки с мрежи за трафик на хора, действащи през България. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в интервю за британския вестник The Times. По думите му българските власти разполагат с доказателства за директни контакти между руските служби за външно разузнаване и престъпни групи, които подпомагат нелегални мигранти да се установяват в Европа.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОТВОРИ ВЪЗДУШНОТО СИ ПРОСТРАНСТВО ЗА ПУТИН, АКО ТОЙ ПОИСКА

България ще даде въздушен коридор на руския диктатор Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Това е станало ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред БНР. "Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

"ЩЕ ПРОМЕНЯТ ЛИ ИГРАТА?": ВСИЧКО ЗА РАКЕТИТЕ "ТОМАХОУК", КОИТО ТРЪМП ЗАСЕГА НЯМА ДА ПРАТИ НА УКРАЙНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля(ше) възможността да предостави на Украйна произведени в САЩ ракети "Томахоук" – ход, който според анализатори може значително да подобри ударните способности на Киев срещу руски военни и енергийни цели. Само че след 17 октомври този ход изглежда вече мираж.

ФОРМУЛАТА ЗА МИР СПОРЕД ЗЕЛЕНСКИ: РУСНАЦИТЕ – НА ТЪМНО И ДА ПОГЛАДУВАТ, ЗА ДА СВАЛЯТ ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

"При достатъчно натиск, той (Путин) ще е готов (за мир). Във всички случаи той се страхува от своя народ. Повече натиск върху него и недотам удобен живот за народа му и те (руснаците) ще окажат натиск върху него. Той се страхува само от собствения си народ, защото иска да е президент доживот. Затова има нужда от обществена подкрепа (в Русия), затова залага на продължаване на войната". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който изрично уточни след тях, че ще е хубаво, ако руският диктатор Владимир Путин все пак се съгласи да преговаря наистина за мир в Будапеща. Зеленски обаче не вярва, че Путин е готов за това – Още: Украйна дава на Путин земя за мир: Тръмп и Зеленски с различни отговори на този въпрос (ВИДЕО)