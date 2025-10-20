Външен министър от ЕС: Единственият европейски град, в който Путин трябва да се озове, е Хага

Литовският външен министър Кестутис Будрис реагира остро на срещата, която руският диктатор Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп планират в Централна Европа - в унгарската столица Будапеща. "В Европа няма място за военни престъпници", заяви той при пристигането си в Люксембург на 20 октомври, където министрите на външните работи на страните членки от ЕС имаха заседание. На него стана ясно, че България би отворила въздушното си пространство за Путин, ако това ще улесни напредъка към мир в Украйна.

Въпреки това Будрис изтъкна, че дипломатическите усилия на Тръмп биха могли да бъдат съчетани с действията на Международния наказателен съд (МНС) в Хага срещу безнаказаността. Съдът няма правомощия за принудително изпълнение и разчита изцяло на добрата воля на правителствата, зачитащи юрисдикцията му за извършване на арести. А от март 2023 г. руският диктатор е издирван от МНС заради незаконно и систематично отвличане на украински деца.

"Мястото на Путин е пред трибунала, а не в някоя от нашите столици"

"Трябва да се придържаме към принципите на Европа, които всички ние сме приели, и единственото място за Путин в Европа е в Хага - пред трибунала, а не в някоя от нашите столици", категоричен е Будрис, цитиран от Euronews.

Унгария вече обяви оттеглянето си от Международния наказателен съд, но официално ратифицираният от нея Римски статут (юрисдикцията на МНС) няма да важи чак от даден момент през 2026 г. Все пак унгарските власти, които са едни от най-близките до Кремъл в рамките на Европа, обещаха безопасно и топло посрещане на руския диктатор, водещ агресивна война в унгарската съседка Украйна.

Освен заповедта на МНС, държавите членки разглеждат и възможността да предоставят временни изключения от общата забрана за руски самолети във въздушното пространство. Като алтернатива Путин би могъл да направи дълъг обход и да влезе в Унгария през Западните Балкани.

Кая Калас: Няма да се случи нищо, ако в срещите за мир не участват Киев или ЕС

"Не е приятно да видим, че човек, за когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, пристига в европейска страна", призна и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

"Въпросът е дали това ще доведе до някакъв резултат. Трябва да видим как ще се развият нещата в Будапеща, тъй като сме категорични, че Русия преговаря само когато е под натиск. Надяваме се, че президентът Тръмп ще направи точно това", допълни тя. Калас е категорична, че оказването на натиск върху Украйна не е правилен подход - той трябва да се насочи срещу агресора.

"Опитваме се да убедим всички, че няма да се случи нищо от срещите за мир в Украйна, ако в тях не участват Киев или ЕС", заяви тя на пресконференция след заседанието на външните министри.

Калас припомни, че от февруари Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня, но Русия няма истински интерес от мир.

Според нея в Съвета на ЕС има широка подкрепа по предложението за използване на замразените руски активи в интерес на Украйна. Калас потвърди, че очаква в четвъртък да бъдат одобрени нови санкции срещу Москва.

