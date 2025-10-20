7 симптома на рак на мозъка, които повечето хора пропускат

Всеки получава главоболие. Всеки от време на време губи телефона си или забравя име. Повечето пъти тези моменти са безобидни – резултат от стрес, умора или просто натоварен ум. Но те са и примери за симптоми, които в редки случаи могат да сигнализират за нещо много по-сериозно: мозъчен тумор. Как тогава да различим мозъчен тумор от обикновено напрежение в главата, стрес, лош сън или дори махмурлук?

Лаура Стандън - професор по здравна психология и ранна онкологична диагностика от университета "Queen Mary" в Лодно, разговаря с пациенти, на които е била поставен такава диагноза. Техните преживявания разкриват повтарящ се модел: както пациентите, така и общопрактикуващите лекари често пренебрегват ранните симптоми, което понякога води до забавяне на диагнозата.

Това потвърждава заключенията от предишно проучване, което показва, че хората често пренебрегват предупредителните признаци. Това е проблем, защото мозъчните тумори изискват по-инвазивно лечение, ако не бъдат открити навреме.

Симптомите на мозъчен тумор често приличат на ежедневни състояния – умора, стрес, мигрена или менопауза – и се припокриват с много по-често срещани състояния като тревожност, синузит или хронични главоболия, пише "Science Alert".

Когато симптомите са неясни или леки, те могат лесно да бъдат пренебрегнати или рационализирани. В здравна система, в която е трудно да се получи час при общопрактикуващ лекар, пациентите могат да чакат, докато симптомите станат невъзможни за пренебрегване. Един пациент, с когото Стандън разговаря, казва: "Мисля, че вероятно съм имал симптоми около два или три месеца по-рано."

Симптоми, които не бива да пренебрегваме

Ето седем симптома, описани от пациенти в проучването на проф. Стандън, които лесно могат да бъдат объркани с нещо друго.

Важно е да се подчертае, че наличието на един или повече от тези симптоми не означава, че имате мозъчен тумор. Но ако нещо ви се струва постоянно "нередно" или необичайно за вашето тяло, си струва да се прегледате.

Трудности при намирането на думи

Някои хора забелязват, че им е трудно да се сетят за конкретни думи, да образуват пълни изречения или да се включват в разговори без забавяне. Един пациент казва, че преживяването му се е сторило "странно и необичайно", но тогава не му е обърнал внимание.

Друг е записал симптомите си, защото не е могъл да ги изрази на глас, знаейки, че нещо не е наред, но "не е могъл да обясни на никого какво се случва".

Проблемите с намирането на думи понякога могат да бъдат свързани с умора, стрес или дори тревожност, но когато продължават или се появяват внезапно, може да се наложи по-нататъшно изследване.

Замъгляване на съзнанието

Няколко пациенти описват общо замъгляване на съзнанието: затруднения при концентриране, ясно мислене или запомняне на неща. Един от тях си записва час при общопрактикуващ лекар, но когато идеа моментът, е забравил защо го е направил, което води до пропусната диагноза. Замъгляването на съзнанието може да има много причини, включително менопауза, лош сън или стрес. Един член на семейството си спомня: "Когато се появиха симптомите, отговорът беше: "Тя преминава през менопаузата."

Но когато мозъчната мъгла е придружена от други неврологични промени, като проблеми с говора или зрението, е важно да се обърне внимание.

Изтръпване или усещане за "иглички"

Някои хора съобщават за изтръпване или "иглички", които се усещат по тялото. Двама пациенти забелязват, че то засяга само едната страна: "Половината от долната дясна страна на лицето ми и половината от езика ми, половината от вътрешността на устата ми."

Това може да се случи, когато тумор засегне сензорните или моторните контролни зони на мозъка – областите, които изпращат и получават сигнали към различни части на тялото. Въпреки че изтръпването може да има и други обяснения (като притиснати нерви, лошо кръвообращение или мигрена), нови или едностранни симптоми винаги трябва да се проверяват.

Зрителни нарушения

Промените в зрението са друг ранен признак. Един пациент изпитва двойно виждане, докато гледа телевизия, и предполага, че се нуждае от нови очила. Друг казяа, че правите линии му се струват изкривени. "Мислех, че са ни изпратили купчина некачествени чаши, защото всички са овални, а хората ме гледаха и ме питаха: "За какво говориш?".

Зрителните промени могат да имат много причини, включително напрежение в очите или мигрена. Но внезапни или необичайни изкривявания – особено когато се появяват заедно с други неврологични симптоми, като главоболие, замайване, затруднения в говора, слабост или изтръпване в едната страна на тялото или проблеми с координацията – изискват медицинска помощ.

Нечетлив почерк

Няколко пациенти забелязват промяна в координацията между ръцете и очите си. Един от тях си спомня: "Имаше един момент, в който не можех да пиша. Пишех някои бележки по време на среща и изведнъж почеркът ми стана много нечетлив."

Малки промени в координацията понякога могат да се дължат на умора или разсейване, но постоянното влошаване на писането, фините моторни умения или баланса може да сигнализират за проблеми с моторните контролни зони на мозъка, които координират движения като писане или закопчаване на копчета на риза.

Промени в личността

Промените в поведението или настроението могат да бъдат леки, но показателни. Един пациент смята, че раздразнителността и загубата на мотивация са просто признаци на изчерпване: "Не свързах нещата. Просто исках да се пенсионирам, защото бях отегчен от всичко."

Естествено е личността да се променя с промените в живота или стреса, но внезапни или значителни разлики, особено в съчетание с други симптоми, могат да са признак за нещо повече.

Главоболия

Главоболията са често срещани и обикновено не са повод за притеснение. Но за някои от пациентите, с които проф. Стандън е разговаряла, болката е била постоянна и неумолима, продължаваща със седмици. "Продължаваше повече от седмица и се появяваше почти всеки ден", казва един от тях.

По-добро диагностициране

Настоящото проучване разглежда дали нови инструменти могат да помогнат на общопрактикуващите лекари да идентифицират потенциални мозъчни тумори по-рано. Те включват тестове за когнитивни функции, които могат да оценят паметта, вниманието и езиковите умения, и течни биопсии: кръвни тестове, които търсят фрагменти от туморна ДНК, циркулиращи в кръвния поток.

Тъй като симптомите на мозъчния тумор са толкова разнообразни и често се припокриват с ежедневни състояния, диагностицирането е трудно. В повечето случаи изброените тук симптоми нямат нищо общо с рак. Но когато необичайни промени се появят едновременно или продължат по-дълго от очакваното, те не трябва да се пренебрегват.

Всички пациенти, които са били част от проучването, са споделили едно и също послание: ако нещо не ви се струва нормално, проверете го. Дори и да се окаже, че не е нищо сериозно, успокоението си заслужава, пише "Science Alert".