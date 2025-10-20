Берое игра колебливо преди мача с ЦСКА, Монтана продължи негативна серия в Първа лига

Берое и Монтана завършиха 1:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. На стадиона под Аязмото звездата на заралии Алберто Салидо изведе тима си напред в резултата в седмата минута със своето осмо попадение от началото на сезона. Малко по-късно обаче Филип Ежикие възстанови паритета. Отборът на Анатоли Нанков имаше своите шансове, но не успя да ги реализира и записа четвърти мач без победа. С това равенство старозагорци събират в актива си 14 точки и се изкачват до шестото място преди визитата на ЦСКА в следващия кръг. Монтана от своя страна е 12-и с 12 пункта.

Домакините стартираха по-добре срещата. В седмата минута Милейрао центрира към Салидо, който вкара отблизо за 1:0. Гостите опитаха да отвърнат и сполучиха. В 16-ата минута Ежикие се възползва от грешка на Саломони, напредна с топка в крака и прониза Артур Мота. Забележки могат да бъдат отправени и към стража за позиционирането му.

Попадението придаде импулс в играта на Монтана. В средата на полувремето вратарят на заралии трябваше да показва рефлекс при силен шут на Стрински. Димитров също пропусна за гостите. След почивката Саломони не съумя да материализира добро положение от корнер. В 55-ата минута Лопес проби и тества уменията на Роса, който обаче се справи.

Около четвърт час преди да изтече редовното време Артур Мота направи две последователни спасявания, спирайки Илиадис и излезлия очи в очи със стража Ежикие. В 81-вата минута първоначално отсъдена дузпа за Монтана бе отменена заради засада. В добавеното време централният нападател на гостите изтърва нов шанс.

