Революционно: Имплант връща зрението на незрящи

Учени изобретиха очен имплант, който помага на слепи пациенти да виждат отново. Устройството възстанови частично зрение при 81% от участниците, страдащи от напреднала възрастова макулна дегенерация. „Това е първият път, когато опит за възстановяване на зрението постига такива резултати при толкова много пациенти,“ каза ръководителят на офталмологията в Медицинското училище на Университета в Питсбърг.

Как работи?

Пациентът носи специални очила с малка камера, която заснема околната среда и изпраща изображението до имплант с размери 2×2 мм в окото. Имплантът преобразува светлината в електрически сигнали — които след това се предават на мозъка.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
