Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

Седмицата между 24 и 30 ноември 2025 г. е наситена с ключови планетарни промени, заради които няколко зодиакални знака ще преминат през усещане за застой, объркване и емоционална умора. Тези влияния често отварят пространство за растеж, но преди да донесат яснота, подлагат на изпитание търпението, комуникацията и емоционалната устойчивост.

Недоразумения, колебания и напрежение в личните и професионалните отношения могат да се засилят, а стари проблеми да изплуват отново, изисквайки внимателен подход и вътрешна дисциплина. Въпреки това тези предизвикателства служат като последни щрихи към важни уроци, които скоро ще отворят място за повече яснота, лекота и възможности.

Близнаци, Дева и Стрелец са сред знаците, които най-силно ще усетят напрежението на тези преходи, но и сред първите, които ще почувстват облекчението, когато енергията се обърне в тяхна полза.

Близнаци

Меркурий все още е ретрограден и няколкото дни след като стане директен, често са време за недоразумения или неразбирателства. Този транзит влияе върху партньорствата ви, както на лично, така и на професионално ниво.

Тъй като е вероятно да има недоразумения, трябва да слушате внимателно и да внимавате за думите си. Проверявайте отново всичките си комуникации и избягвайте да вземате прибързани или лошо обмислени решения.

Най-важното нещо, което можете да направите тази седмица, е да се уверите, че домашната ви среда е спокойна. Грижете се за себе си и не позволявайте на съмненията или объркването да ви карат да вземате лоши решения.

И разбира се, внимавайте с думите си пред другите. Когато Венера влезе в Стрелец в края на седмицата, нещата ще започнат да се подобряват.

Дева

Вие сте управлявани от Меркурий и тази планета може да ви нанесе хаос тази седмица, особено по въпроси, свързани с дома и семейството. От четвъртък до събота е най-вероятният момент, в който ще възникне проблем поради опозицията на Луната към вашия знак и съвпадът ѝ с Нептун, което сигнализира за объркване.

Уверете се, че общувате ясно, както в кариерата, така и в личния си живот. Нещата може да се объркат или да променят посоката си тази седмица, което може да ви доведе до психическо претоварване и изтощение.

Грижата за себе си и достатъчно почивка, заедно със запазването на хладнокръвие, ще ви помогнат да преминете през тази седмица, след което животът ви ще се подобри значително.

Стрелец

Мъдрото вземане на решения, поставянето на граници и внимателната комуникация ще бъдат важни тази седмица, Стрелци. Може да изпитате съмнение в себе си или проблеми от миналото може да се появят отново, карайки ви да се чувствате претоварени.

За да преминете през този период безпроблемно, практикувайте грижа за себе си и филтрирайте всяка негативна емоционална драма, която се прокрадва в ума ви. Вземайте решения с ритъм и не започвайте лошо обмислен ход на действията.

Дайте на нещата няколко дни и до края на седмицата, когато Венера влезе във вашия знак, ще почувствате дълбоко облекчение, тъй като нещата започват да се движат напред с по-малко триене.

