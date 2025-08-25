Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 25 - 31 август 2025

През тази седмица някои зодии ще усетят по-силно тежестта на напрежението и емоционалните предизвикателства. Въпреки че периодът носи възможности за осъзнаване и израстване, за представителите на три зодиакални знаци предстоят моменти, в които ще трябва да се справят със страдание, породено от конфликти, емоционални сблъсъци и вътрешни колебания.

Рак

Тази седмица може да ви е трудно да управлявате емоциите си, особено в началото ѝ. Може да се наложи да поставите граници по отношение на себе си и другите. Част от проблема може да включва напрежение или борба за власт заради пари. И все пак, ако възникне финансов проблем, той ще бъде краткотраен, тъй като като цяло сте финансово стабилни. Ако изпитвате борба за власт с някой близък, приемете я спокойно, тъй като не изглежда да е дългосрочен проблем. Избирайте си битките. Наистина ли си струва да се борите за това?

Като алтернатива, опозицията на Венера с Плутон може да повдигне проблем във връзката, който би могъл да се превърне в обсесивна ситуация, ако не сте внимателни. Обсесивността обикновено произтича от липса на яснота, несигурност или липса на доверие. Трябва да направите самоанализ, за да стигнете до коренната причина за проблема. Справяте ли се с нестабилна връзка или едностранчива ситуация, в която искате повече, отколкото човекът е готов да даде?

Ако случаят е такъв, говорете с доверени съветници или приятели и обмислете възможността да се наложи да прекратите връзката. Може би е добре да се погрижите за себе си и да прекарате време сами, но би трябвало да можете да стигнете до същината на проблема и да го разрешите сравнително бързо. Възможно е също така това да е просто малък пропуск в иначе позитивната връзка.

Везни

Тази седмица, Везни, може да възникнат недоразумения или дори спор с партньори или някой, свързан с кариерата ви. Това може да е борба за власт, която трябва да преговаряте или смекчите. Имайте предвид, че зад това може да се крият някои грозни емоции, като например контрол или ревност. Не можем да контролираме какво мислят или чувстват другите към нас; можем обаче да контролираме собствените си реакции.

Най-важното нещо, което можете да направите, е да общувате ясно и открито и да не позволявате на емоциите ви да надделеят и да ви повлекат надолу. Ще трябва да подходите към това предизвикателство с търпение и дипломация, за да постигнете най-добри резултати. Завистта е грозно нещо, но за съжаление, в даден момент всички ние го изпитваме.

Ако дипломацията не сложи край на проблема, може да се наложи да се обърнете към по-висш авторитет, като например шеф или служител от отдел „Човешки ресурси“, като последна мярка. Първо обаче трябва да опитате други тактики. Консултирайте се с хора, на които имате доверие, за съвет или поискайте почивка.

Козирог

Козирог, бъдете готови за някои неочаквани разсейвания или проблеми. Ако не сте наясно с драматичните енергии, присъстващи в началото на седмицата, това може да ескалира в нещо по-сериозно с партньор или някой близък. Този проблем може да произтича от дълбоко вкоренен проблем или гняв. Изглежда, че конфликтът е насочен към вас, а не идва от вас.

Сега е моментът да използвате естественото си чувство за спокойствие, за да се съсредоточите върху решението, а не върху проблема. Не се впускайте в емоционална битка и същевременно не се откъсвайте напълно, което е нещо, към което сте склонни.

Може да ви е необходимо известно време сами, за да осмислите всичко това и да излезете с работещ отговор. Ако случаят е такъв, ясно заявете, че имате нужда от време. Откритата и честна комуникация е ключът към решаването на проблема и както вие, така и вашият партньор трябва да говорите мирно.

