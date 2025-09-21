Дигитална детоксикация за намаляване на стреса? Парадоксално, но учените казват, че тя не работи

Хората често се оплакват от умора и раздразнение заради многото часове, прекарани онлайн. За да намалят стреса или да се съсредоточат върху живота извън интернет, мнозина практикуват т. нар. дигитална детоксикация - въздържание от използване на устройства и социални медии. Широко разпространено е вярването, че тя може да подобри самочувствието ви, психичното здраве и качеството ви на живот.

Но въпросът е доколко ефективна е тя. Парадоксално, но изследване на белгийски учени не е потвърдило, че дигиталната детоксикация има особен ефект. Колкото и да е трудно да се повярва, но тяхното систематично проучване е показало изненадващи резултати - подобни детоксикации просто не работят. Изследването е публикувано в научното списание Scientific Reports.

Защо се опитваме да се откажем от интернет

Изследователите идентифицират няколко ключови причини, поради които хората се отказват от социалните медии и намаляват използването на устройства. Някои се чувстват разочаровани от навика да превъртат непрекъснато съдържанието в социалните мрежи, страха, че ще пропуснат нещо и възприемат онлайн платформите като загуба на време. Други имат притеснения относно поверителността на личните си данни. За трети различни житейски обстоятелства – нова работа, раждане на деца, преместване и т.н. – са ключов мотиватор. Някои хора дори се стремят да си възвърнат контрола над себе си, над решенията и поведението си.

Според последния доклад на We Are Social и Meltwater, проучващи социалните медии, през третото тримесечие на 2024 г. хората по света са прекарвали средно по 6 часа и 38 минути онлайн дневно. На първо място се нареждат южноафриканците със средно 9 часа и 37 минути на дневно.

Противоречиви резултати

Някои досегашни проучвания са показали, че намаляването на времето, прекарано пред екрана на компютър, таблет или телефон, подобрява психичното здраве. Например, австрийски учени са наблюдавали група хора, които в продължение на три седмици са се опитвали да прекарват възможно най-малко време онлайн. Изследователите са регистрирали намаляване на депресивните симптоми, оплакванията от стрес, както и подобрено качество на съня и субективно благополучие.

Учените отдавна се опитват да разберат как активната употреба на интернет влияе върху благосъстоянието на хората. Резултатите от тези проучвания често са противоречиви. През 1998 г. американски психолози стигат до извода, че колкото по-дълго участниците в техния експеримент прекарват онлайн, толкова по-бързо се свива социалният им кръг и се увеличават симптомите на депресия и самота. През 2002 г. учени от Калифорнийския университет в Бъркли се опитват да опровергаят тези открития. Тяхното проучване заключава, че активната употреба на интернет, напротив, намалява чувството за самота и повишава самочувствието на участниците в експеримента.

Различни по-скорошни експерименти също показват смесени резултати. Някои проучвания сочат, че дигиталната детоксикация е оказала положително въздействие върху участниците в проучването, докато други показват наличие на симптоми на абстиненция при тези, които са се отказали от Facebook за една седмица.

Както положителни, така и отрицателни ефекти от детоксикацията

През последното десетилетие изследователите все повече се стремят да разберат как спирането на социалните медии е свързано с индивидуалното благополучие, удовлетвореността от живота, емоционалното състояние, усещането за самота и нивата на стрес. И дали изобщо е свързано. В крайна сметка, здравият разум диктува, че временното въздържание от интернет и устройства може да предпази хората от негативните последици, свързани с прекомерната им употреба.

Наскоро група белгийски учени правят систематичен преглед и мета-анализ на десет експеримента, които са изследвали ефекта от доброволното спиране на социалните медии при възрастни.

Общо 4674 участници са взели участие в тези експерименти, 65% от които са били жени. Повечето експерименти са били с продължителност една седмица, като само един от тях е продължил 28 дни. Повечето участници са успявали да останат офлайн по време на експериментите, въпреки че в един случай 59% от тях не са устояли и са влизали в социалните медии поне веднъж за въпросната седмица. Авторите на едно от проучванията отбелязват, че само 13,5% от участниците са успели напълно да се въздържат от социални медии в продължение на седем дни.

Парадоксално, но проучването на белгийските учени установява, че докато някои експерименти отчитат изолирани положителни и отрицателни ефекти, цялостният мета-анализ разкрива, че дигиталните детоксикации на практика нямат ефект върху удовлетвореността от живота или цялостното емоционално благополучие. Те също така не откриват и корелация между продължителността на дигиталната детоксикация и увеличаването на положителните емоции у участниците в многобройни експерименти.

Екипът учени предполага, че дигиталните детоксикации са били твърде кратки, за да окажат значително влияние върху удовлетвореността от живота. Една седмица без социални медии и прекомерна употреба на устройства очевидно е недостатъчна, за да се оцени удовлетвореността на човек от живота.

Изследователите също така отбелязват, че някои участници в експеримента може да са заменили една отрицателна или положителна емоция с друга, просто като са се обърнали към различен източник. Плюсовете и минусите на използването на социалните медии се балансират взаимно: от една страна, хората може да се чувстват по-спокойни и да жадуват за офлайн комуникация, докато от друга страна, може да се чувстват отегчени или да са притеснени, че ще пропуснат нещо важно. Ето защо не се наблюдават значителни промени в емоционалното им състояние.

Освен това, изследователите смятат, че дългосрочните дигитални детоксикации (по-дълги от един месец) не е задължително да подобрят благосъстоянието на участниците в дългосрочен план, а всъщност могат дори да го влошат. Някои хора са склонни да заменят едни навици с други – и тези навици не винаги имат положителен ефект върху цялостното им благосъстояние, казват авторите на изследването.

Едно от проучванията на група британски и китайски учени, например, е показало, че по време на дигитален детокс участниците в него всъщност не са увеличили времето си, прекарано в социализиране извън интернет или в телефонни разговори. Прекъсването на социалните медии просто е довело до цялостно намаляване на комуникацията и увеличаване на самотата.

Затова учените предполагат, че прекомерното време, прекарано онлайн, може действително да има отрицателни последици, но пълното прекъсване на дигиталната комуникация не е задължително да е от полза. Всичко зависи от това как човек взаимодейства с устройствата.

