Докога ще има кислород на Земята? Учени с притеснителен отговор

Това не е новина, макар че е нещо, което ще се случи след много години: животът на Земята има срок на годност. Според различни изследвания и проучвания, поради увеличаването на слънчевата яркост, на нашата планета няма да остане и следа от човешки същества. Въпреки че има и други фактори, които биха могли да ускорят този процес, включително климатичните промени, които допринасят за това Земята да се превърне в необитаемо място по-рано.

Снимка: iStock

Отвъд причините и факторите, които заплашват човешката цивилизация на Земята, някои учени са анализирали кислорода, присъстващ в нашата атмосфера, и са стигнали до тревожни заключения. Проучването, ръководено от изследователи от университета Тохо (Япония) и Технологичния институт на Джорджия (Съединени щати), хвърли повече светлина върху това колко време ни остава на нашата планета. Тяхното изследване се фокусира върху разбирането колко дълго Земята може да поддържа атмосфера с нива на кислород, подобни на днешните. По този начин те стигнаха до изненадващо заключение. Резултатите им показват, че нашата планета ще загуби целия си кислород в рамките на един милиард години. Това ще бъде постепенен процес и Земята ще се върне към първобитното си състояние.

Връщане към ранната Земя

Въпреки че има известна несигурност относно точния момент, вярно е, че процесът ще бъде постепенен, с прогресивна загуба на кислородни нива. И след като започне "деоксигенацията", атмосферните условия ще се върнат към стойности, подобни на тези на ранната Земя, в свят, населен от микроорганизми, които не се нуждаят от кислород и оцеляват без въздух и светлина.

Всичко това, поради увеличаването на слънчевата яркост, ще доведе до драстични промени и намаляване на производството на кислород. По този начин ще остане планета с повече метан, малко въглероден диоксид и без защитен озонов слой. Така, след повече от 400 000 симулации, екипът от експерти посочва, че животът на Земята има срок на годност и че благоприятните условия за хората не траят вечно, пише "Marca".