Край на плешивостта? Учени създадоха серум, който регенерира козината при животни за 20 дни

Изследователи в Тайван тестваха нова формула върху мишки. Резултатите показват, че само в рамките на три седмици напълно плешивите животни започват да обрастват с козина отново.
Тайната се крие в естествени мастни киселини, които стимулират космените фоликули, без да дразнят кожата. Учените твърдят, че серумът е безопасен и се подготвят за тестове върху хора. Изглежда, че Турция скоро може да види по-малко плешиви туристи, коментират с доза хумор агенциите.
