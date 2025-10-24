Войната в Украйна:

Край на плешивостта? Учени създадоха серум, който регенерира козината при животни за 20 дни

Изследователи в Тайван тестваха нова формула върху мишки. Резултатите показват, че само в рамките на три седмици напълно плешивите животни започват да обрастват с козина отново.

Тайната се крие в естествени мастни киселини, които стимулират космените фоликули, без да дразнят кожата. Учените твърдят, че серумът е безопасен и се подготвят за тестове върху хора. Изглежда, че Турция скоро може да види по-малко плешиви туристи, коментират с доза хумор агенциите.

Още: Прекомерната консумация на подсладени напитки води до оплешивяване при мъжете

 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
