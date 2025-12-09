Извънземни, Трета световна война и телепатия: Какво предрече Ванга за 2026 г.?

Новата 2026 г. наближава и тя може да се окаже особено трудна за света. Поне това сочат част от предсказанията на Ванга, пише DailyStar.

Покойната българска пророчица, починала през 1996 г., е световно известна с предсказанията си, които според някои се простират чак до 5079 г. Едно такова пророчество в момента се тълкува като валидно за близкото бъдеще.

Мнозина са скептично настроени по отношение на дарбата на Ванга, но по цял свят се цитират нейни думи за бъдещето, които са се сбъднали. Такъв е случаят с атентатите от 11 септември, за които Ванга е казала, че "американските братя ще паднат, след като бъдат нападнати от стоманени птици. Вълците ще вият в храстите и ще бликне невинна кръв". Говори се, че пророчицата е предупредила още за смъртта на принцеса Даяна, избирането на Барак Обама за президент на САЩ, разпадането на СССР и аварията в Чернобил.

Какво обаче е провидяла тя за следващата 2026 г.?

Първи контакт с извънземни

Според тълкувания на онлайн форуми и ентусиасти, едно от пророчествата на Ванга за 2026 г. предполага осъществяването на първи контакт с извънземна цивилизация.

Извънземните трябва да пристигнат на Земята с внушителен кораб и да ни се разкрият по време на голямо спортно събитие. Също така пророчицата е говорила за потенциално изследване на други планети, включително Венера.

Трета световна война?

Най-тревожната прогноза за 2026 г. е, че се насочваме към период, белязан от мащабни глобални конфликти.

Експерти са на мнение, че тя намеква за възможността за Трета световна война, което е повече от притеснително твърдение, имайки предвид опасенията на Европа, че Русия на Путин може да започне военен конфликт срещу Стария континент.

Като лъч надежда все пак остава факта, че Ванга не споменава нищо за използването на ядрени оръжия или масово унищожение.

Също така, според Ванга 2026 г. ще бъде годината, в която светът ще осъзнае, че сме стигнали "твърде далеч" в технологичния си прогрес, достигайки точка на пречупване.

Научен прогрес

Според запознати Ванга е твърдяла, че скоро хората ще могат да развият телепатични способности, за да общуват един с друг.

С нотка оптимизъм тя прогнозира, че пробивите в медицината ще стигнат до етап, в който човешки органи ще могат да бъдат създавани и отглеждани в лабораторни условия, което би спомогнало повсеместно да се увеличи продължителността на човешкия живот до 120 години.