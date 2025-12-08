Пробив в лечението на косопад: Нов медикамент показва до 539% възстановяване

Учени съобщиха за значителен пробив в лечението на оплешивяване по мъжки тип, след като "Cosmo Pharmaceuticals" обяви резултатите от две големи клинични изпитания фаза III на своя нов локален медикамент "класкотерон 5% разтвор". В сравнение с плацебо участниците, използвали класкотерон, показват "драматично по-голям растеж на косата". В едно от изпитанията е отчетено увеличение на възстановяването с 539%, а в другото – със 168%. Компанията съобщава, че медикаментът е "безопасен и добре поносим", като повечето регистрирани странични ефекти не са свързани пряко с лечението.

Как действа и как се прилага?

Оплешивяването при мъжете се причинява основно от свръхчувствителност на космените фоликули към мъжкия хормон DHT, който с времето ги отслабва и води до изтъняване и опадане на косата.

Съществуващите терапии — миноксидил, финастерид и трансплантации — помагат, но не при всички, а често са скъпи или имат странични ефекти.

Класкотеронът може да промени това. За разлика от сегашните лечения, той се нанася директно върху скалпа, "без инжекции и без хапчета", и блокира хормоните, които причиняват косопад. Според компанията, тъй като медикаментът не се абсорбира в значителна степен в тялото, "вероятността от странични ефекти е по-ниска".

Резултати от клиничните изпитания

Двете фаза III проучвания включват почти 1500 мъже с андрогенна алопеция (бел. ред:оплешивяването по мъжки тип). И в двете изпитания класкотеронът превъзхожда плацебото с голяма разлика и води до значително повече нов растеж на коса.

Джиовани ди Наполи, главен изпълнителен директор на Cosmo, заяви: "Със силната ефикасност и благоприятния профил на безопасност, класкотерон 5% локален разтвор отваря врата към фундаментално по-добра терапевтична парадигма за пациентите."

Cassiopea — компанията, първоначално разработила класкотерон и сега собственост на Cosmo — вече получи одобрение от FDA през 2020 г. за използването му като локално лечение на акне.

Кога ще бъде достъпен?

Cosmo очаква да приключи необходимото 12-месечно проучване за безопасност до пролетта на следващата година, след което планира да кандидатства за одобрение в САЩ и ЕС, пише "9gag".

Ако процесът върви нормално, класкотеронът може да се появи на пазара още през 2027 г.

Това би го превърнало в първото ново лекарство срещу оплешивяване от три десетилетия, като предлага по-удобно, безопасно и потенциално по-ефективно решение за милиони мъже по света.