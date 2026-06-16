Лоша поличба: Древна пирамида в Мексико се срути

Екстремните метеорологични явления и покачването на морското равнище заплашват ценни обекти на културното наследство по целия свят, според ScienceAlert. Ярък пример за това явление е каменната пирамида в Мексико, която се срути под натиска на все по-хаотичния глобален климат. 15-метровият квадратен паметник, разположен в щата Мичоакан, внезапно се срути под натиска на непрестанните дъждове, превръщайки южната му стена в купчина развалини.

Срутената пирамида в Мексико

Отбелязва се, че тази пирамида някога е била един от най-добре запазените паметници на цивилизацията Мичоакан. Тя се намира в Ихуатио, забележително добре запазен археологически обект, който включва друга пирамида, кула или крепост и няколко гробници.

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Първото селище там преди 1100 години е било от местни народи, говорещи езика науатл. По-късно то става седалище на народа пурепеча, единствената империя, която ацтеките не успяват да завладеят. Тяхната култура продължава да процъфтява и днес.

Само една от пирамидите на обекта е повредена, но служители на Националния институт по антропология и история на Мексико (INAH) заявиха, че поне шест от нейните „стъпаловидни части“ са в лошо състояние, включително външната стена, както и ядрото и подпорната стена. Те отдадоха това на екстремните метеорологични условия, предшестващи събитието.

Показателно е, че през юли 2024 г., в разгара на лятото в Северното полукълбо, проливни дъждове и гръмотевични бури удариха голяма част от Мексико. Това последва най-тежката суша в страната от 30 години насам, когато валежите станаха толкова оскъдни, че няколко езера пресъхнаха напълно. В изявлението на INAH се казва: „Високите температури, регистрирани преди това в района, и последвалата суша са причинили пукнатини, които са позволили на водата да проникне в сградата от пред-испанския период.“

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Отбелязва се, че от този момент нататък срутването е станало практически неизбежно. Властите сега са съсредоточени върху възстановяването на конструкцията на сградата „в интерес на мексиканското културно наследство“.

Екстремните метеорологични условия и покачването на морското равнище, причинени от предизвиканите от човека климатични промени, представляват сериозно предизвикателство за важни места на отминали култури.

Археолозите наскоро откриха, че древното скално изкуство в Океания се унищожава от ускоряващото се изменение на климата. А миналата година проучване на строителни материали от културното наследство в Европа и Мексико разкри, че значително увеличените валежи излагат тези сгради на риск от повреда.

Според Тариакири Алварес, който се смята за жив член на племето Пурепеча, неговите предци биха интерпретирали срутването на пирамидата в Ихуатио като „лоша поличба“.

Той пише, че нещо подобно се е случило преди пристигането на чуждестранни завоеватели в Мексико и се е случило, защото боговете са били „недоволни“. Според него срутването на пирамидата не вещае нищо добро.

Само дни преди пирамидата да се срути в Мексико, емблематичната Двойна арка в Юта също се срути, вероятно поради променящите се нива на водата и ерозията.

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