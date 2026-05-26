Как Великата пирамида в Гиза е оцеляла 5 000 г. - учени разгадаха тайната

Великата пирамида в Гиза е една от най-старите структури на планетата и единственото от Седемте чудеса на древния свят, оцеляло до наши дни. Ново проучване разкри една важна причина за забележителната ѝ издръжливост, съобщава Ройтерс.

Учените решили да оценят структурната динамика на пирамидата, т.е. способността ѝ да издържа на естествени и причинени от човека вибрации и трептения. За измерванията били използвани високочувствителни сеизмометри. Измерванията били направени на 37 места в и около пирамидата. Проучването разкрило, че пирамидата показва изключително равномерен и стабилен структурен отговор на естествените фонови вибрации.

Учените смятат, че изключителната сеизмична устойчивост на пирамидата се дължи на широката ѝ основа, ниския център на тежестта, симетричния дизайн и някои вътрешни структурни характеристики, включително вътрешни камери, които смекчават вибрациите. Освен това самата пирамида е построена върху солидна варовикова скална основа.

„Древноегипетските строители очевидно са имали практически знания, свързани със стабилността, поведението на основите, разпределението на масата и пренасянето на товара“, казва сеизмологът и старши автор на изследването Асем Салама.

Ученият казва, че не е готов да заяви категорично, че древните архитекти са проектирали пирамидата, имайки предвид земетресенията, но в крайна сметка техните архитектурни и геотехнически решения „естествено са създали структури с изключителна дългосрочна стабилност“.

Твърдението, че това не е било случайно, се вижда от дългия период на проби и грешки на древните архитекти, от който до наши дни са оцелели множество несъвършени пирамиди, предшестващи появата на Хеопсовата пирамида.

Конвенционалната египтология предполага, че пирамидата е построена от древни работници от варовикови блокове, добивани наблизо, и че е служила като гробница на владетел от Четвъртата династия преди приблизително 4500 години.

Според археолога Ей Джей Джентиле в ключови камери на пирамидата са открити следи от вещества, които биха могли да показват химични реакции.Той споделя,че са открити доказателства за наличието на цинков хлорид от едната страна и солна и сярна киселини от другата страна на пирамидата.

Ученият също така предполага, че това може да показва възможни реакции в структурата. Той смята, че комбинацията от такива вещества би могла да предизвика реакции вътре в пирамидата, което предполага, че тя може да е имала функция, различна от гробница.

Поддръжниците на неговата хипотеза са на мнение, че пирамидата може да е била по-сложен технологичен обект, отколкото е общоприето, което повдига въпроси относно действителните ѝ строители.

