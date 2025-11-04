Най-после: Обясниха гигантска магнитна аномалия отпреди 500 млн. години

Магнитните следи, скрити в скалите, ни разкриват много за магнитното поле на Земята и за начина, по който континентите и тектоничните плочи са се премествали през хилядолетията – но за някои периоди геоложките данни нямат много смисъл. Нов анализ на скали от един от тези периоди, Едиакаран (преди около 630-540 милиона години), има за цел да разкрие една отдавнашна загадка: защо магнитните записи от това време показват диви и хаотични вариации в магнитното поле, сякаш континентите са се движили необичайно бързо по повърхността на планетата? Международен екип от изследователи, ръководен от Йейлския университет, е установил, че тази аномалия не се дължи на странното поведение на континентите. Причината е магнитното поле на Земята.

Повече за новото значимо изследване

Те извършили подробен, слой по слой анализ на вулканичните скали от планинския район Анти-Атлас в Мароко, който довел до събирането на голямо количество данни, които били по-точни по отношение на позициите на магнитното поле и датите на тези промени. Последващото моделиране на данните показало, че тези магнитни промени са настъпили в рамките на само няколко хиляди години, а не милиони – дори по-бързо, отколкото се смяташе досега. Най-доброто обяснение е неравномерното магнитно поле около планетата, а не необоснованото бързо движение на тектоничните плочи.

Още: Слабото място в магнитното поле на Земята се увеличава: Вече е колкото половин Европа

„Предлагаме нов модел за магнитното поле на Земята, който открива структура в неговата променливост, вместо просто да го отхвърля като хаотично и случайно“, казва геологът Дейвид Евънс от Йейлския университет.

„Разработихме нов метод за статистически анализ на палеомагнитните данни от едиакарския период, който според нас ще бъде ключът към създаването на надеждни карти на континентите и океаните от този период.“





Новите данни опровергават някои предишни теории за периода Едиакаран, включително идеята за истинско полюсно преместване, при което цялата външна кора и мантия на Земята се преместват значително, докато полюсите остават на същото място.

Още: Поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

Чрез сравнение със седиментни скали, образувани за по-дълъг период от време от вулканичните проби, изследователите видели средните позиции на магнитните полюси и установили, че те не са се преместили значително през Едиакаран.

Сложим ли всичко това заедно, получаваме най-добрия досега модел за поведението на магнитното поле на Земята през този период. Що се отнася до това, което може да е предизвикало аномалиите, изследователите предполагат, че продължаващото формиране на ядрото на Земята може да е било поне отчасти отговорно за това.

Усъвършенстваните методи за анализ

С усъвършенстването на методите за анализ все по-голяма част от историята на нашата планета се интерпретира чрез геоложките записи, които са ни останали. Тези записи не само показват доказателства за движението на скалите през дълги периоди от време, но и ни дават представа за това кога нашата планета е била ударена от обекти, идващи от космоса.

Знаем, че по време на Едиакаран са се появили първите сложни форми на живот и животът на планетата е изглеждал много по-различно от сегашния. Още повече, сега изглежда вероятно, че континентите не са се държали странно, а магнитното поле на Земята. Откритията могат да бъдат използвани за по-нататъшни изследвания.

„Ако предложените от нас нови статистически методи се окажат надеждни, можем да преодолеем разликата между по-старите и по-младите периоди, за да създадем последователна визуализация на тектоничните плочи, обхващаща милиарди години, от най-ранните скални записи до наши дни“, казва Евънс.

Изследването е публикувано в Science Advances.