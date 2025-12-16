Приятелството като серум против стареене: Тайната на делфините

Мъжките афали (бутилконоси делфини), които имат стабилни приятелства, стареят по-бавно от своите самотни събратя, предаде Синхуа, позовавайки се на австралийско изследване, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс". Проучването на изследователи от Университета на Нов Южен Уелс разкрива за първи път при видове, различни от човека, че социалните връзки могат да забавят стареенето на клетъчно ниво.

Делфините, подобно на хората, претърпяват промени, свързани с възрастта, включително понижена енергия, повяхване на кожата, забавени движения и отслабващо зрение. Според учените обаче, те разполагат и с мощен, естествен серум против стареене - своите приятели.

"Знаехме, че социалните връзки помагат на животните да живеят по-дълго, но за първи път показахме, че те влияят на процеса на стареене", казва водещата авторка на изследването Ливия Гербър.

"Социалните връзки до такава степен са важни за здравето, че забавят стареенето на клетъчно ниво", допълва тя.

Приятелствата между делфините често продължават десетилетия, като мъжките сърфират заедно, почиват един до друг и сформират здрави съюзи, подобни на човешките връзки.

За разлика от тях, самотните делфини водят живот, белязан от стрес, ловуват и се изправят срещу хищници сами, съревновават се за партньори без подкрепа, което ускорява стареенето им, подобно на хората, обясняват учените.

Изследването анализира проби от кожна тъкан на 38 афали, за да измери тяхната "биологична възраст" с помощта на епигенетични часовници, базирани на ДНК.

Резултатите показват, че при мъжките делфини с по-солидни социални съюзи се наблюдава по-бавно биологично стареене, което вероятно свидетелства за по-лесен живот.

"Ползите за здравето от приятелството не са уникални само за хората, а са фундаментален биологичен принцип при социалните бозайници", казва Ливия Гербър. Тя допълва, че се надява да види подобни изследвания за слонове, примати, вълци и други силно социални видове.

