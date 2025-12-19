Необитаем частен остров се превърна в спасение за застрашен вид влечуги

Необитаемо островче в Карибско море, собственост на частно лице, се превърна в убежище за критично застрашената малкоантилска игуана (Iguana delicatissima), съобщи АП. Заселването на представители на вида там се извършва от учени от неправителствената организация Anguilla National Trust в сътрудничество с екипи от Ангила (част от британските Малки Антили).

Преди близо десетилетие на островчето Prickly Pear East Cay не е имало игуани. Специалистите пренесли десет екземпляра от съседна Ангила. Пуснали ги на острова, където няма естествени хищници, за да се създаде стабилна популация и да се предотврати изчезването на вида.

Днес броят на игуаните на Prickly Pear East е около 300 и островът се превръща в едно от петте места в света, където видът има шансове да се възроди. Учени от Anguilla National Trust отбелязват, че успехът на проекта показва как местната фауна може да се възстанови при подходяща защита и контрол.

Uninhabited Caribbean islet blossoms into love nest for critically endangered iguanahttps://t.co/fdueOjXLol pic.twitter.com/IQqQ9Zp2Ib — The Washington Times (@WashTimes) December 18, 2025

Малоантилските игуани са яркозелени, когато са млади, и стават сиви или черни като възрастни. Продължителността на живота им е над 20 години. Основната заплаха за вида идва от зелените игуани, внесени от Централна и Южна Америка, които са по-плодовити, по-агресивни към други индивиди на своя вид и защитават по-активно своята територия, освен това се кръстосват с местния вид, застрашавайки генетичната му чистота.

Освен транспортирането на игуаните, учените от Ангила са осигурили и допълнителни женски екземпляри от Доминика (друга островна държава в Карибско море, на по-малко от 200 км от Ангила - б.р.). По този начин те допринасят за увеличаване на генетичното разнообразие на популацията.

Проектът е част от усилията за опазване на биологичното разнообразие в Карибския регион и показва как координирани научни действия могат да спасят критично застрашени видове от изчезване, пишат от БТА.

