Войната в Украйна:

Необитаем частен остров се превърна в спасение за застрашен вид влечуги

19 декември 2025, 09:50 часа 341 прочитания 0 коментара
Необитаем частен остров се превърна в спасение за застрашен вид влечуги

Необитаемо островче в Карибско море, собственост на частно лице, се превърна в убежище за критично застрашената малкоантилска игуана (Iguana delicatissima), съобщи АП. Заселването на представители на вида там се извършва от учени от неправителствената организация Anguilla National Trust в сътрудничество с екипи от Ангила (част от британските Малки Антили).

Преди близо десетилетие на островчето Prickly Pear East Cay не е имало игуани. Специалистите пренесли десет екземпляра от съседна Ангила. Пуснали ги на острова, където няма естествени хищници, за да се създаде стабилна популация и да се предотврати изчезването на вида.

Днес броят на игуаните на Prickly Pear East е около 300 и островът се превръща в едно от петте места в света, където видът има шансове да се възроди. Учени от Anguilla National Trust отбелязват, че успехът на проекта показва как местната фауна може да се възстанови при подходяща защита и контрол.

Още: Нов шанс за живот в океана: Застрашена костенурка бе пусната на свобода след удар от лодка

Малоантилските игуани са яркозелени, когато са млади, и стават сиви или черни като възрастни. Продължителността на живота им е над 20 години. Основната заплаха за вида идва от зелените игуани, внесени от Централна и Южна Америка, които са по-плодовити, по-агресивни към други индивиди на своя вид и защитават по-активно своята територия, освен това се кръстосват с местния вид, застрашавайки генетичната му чистота.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен транспортирането на игуаните, учените от Ангила са осигурили и допълнителни женски екземпляри от Доминика (друга островна държава в Карибско море, на по-малко от 200 км от Ангила - б.р.). По този начин те допринасят за увеличаване на генетичното разнообразие на популацията.

Проектът е част от усилията за опазване на биологичното разнообразие в Карибския регион и показва как координирани научни действия могат да спасят критично застрашени видове от изчезване, пишат от БТА.

Още: Кой е най-зеленият гръцки остров?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Остров застрашени видове влечуги игуана
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес