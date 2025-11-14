Научна революция: Сексът помага на раните ни да зараснат по-бързо

Ново научно откритие не просто може да промени живота ни, но може да спомогне хем за увеличаване на сексуалните отношения между хората, хем за по-бързото лекуване на различни рани. Оказва се, че сексът или дори само интимното докосване може да спомогне за ускоряване на заздравяването на рани – но вероятно само в комбинация с назален спрей с окситоцин. Често наричан "хормонът на любовта" или "химикалът на прегръдките", окситоцинът стимулира маточните контракции по време на раждане, а след това и лактацията, но се свързва и със социалните връзки и секса, пише "New Scientist".

Снимка: iStock

Още: Сутрешният секс - тайната за получаване на повишение и увеличение на заплатата

Предходни проучвания сочат, че той ускорява и заздравяването на язви в устата, вероятно благодарение на противовъзпалителния си ефект. Освен това, враждебността между двойките е свързана с по-бавното заздравяване на пришки, което подтиква Беате Дитцен от Университета в Цюрих, Швейцария, и нейните колеги да се запитат дали липсата на окситоцин по време на тези взаимодействия може да бъде поне отчасти причина за този ефект.

Проучването

За да научи повече, екипът провежда проучване с 80 здрави хетеросексуални двойки, чиято средна възраст е 27 години. На доброволците са нанесени четири малки рани на предмишниците с помощта на аспирационно устройство. След това двойките са разделени на четири групи, като всички преминават през различни интервенции през следващата седмица. Първата група приема два пъти дневно окситоцин под формата на назален спрей и изпълнява 10-минутна задача за оценяване на партньора (PAT) – структурирана дискусия, в която изразяват благодарност един към друг и си правят комплименти – до три пъти седмично.

Снимка: iStock

Втората група приема спрея с окситоцин два пъти дневно, но не участва в PAT интервенцията, докато третата група използва плацебо спрей и прави PAT, а четвъртата използва плацебо спрея без PAT интервенция.

Още: Странни еротични навици съсипали брака на Чарлз и Даяна

Приемането само на спрея с окситоцин или правенето на PAT с плацебо спрея не лекува раните по-бързо, отколкото при групата без спрей и без PAT. Комбинацията от окситоцин и PAT помага малко – по отношение на неща като намаляване на размера и дълбочината на раните – но ефектите са най-изразени сред двойките, които също така съобщили, че са се докосвали или са имали сексуална активност помежду си през тази седмица. Това също е свързано с по-ниски нива на кортизол - хормонът на стреса, който може да потисне имунната функция, в слюнката им.

Секс + окситоцин = по-бързо заздравяване на рани

Снимка: iStock

"Виждаме подобрено заздравяване на раните в групата, която комбинира PAT взаимодействието и окситоцина, но този ефект е много по-слаб от ефекта при тези, които комбинират окситоцина с естествено възникващо докосване и дори сексуално или интимно поведение", казва Дитцен. "Сега знаем, че имаме наистина силни индикации, че окситоцинът изглежда е основният механизъм, който е медиатор на тези ефекти от положителното взаимодействие между двойките. Това, което прави резултатите особено вълнуващи, е, че те предполагат, че комбинирането на приложението на окситоцин с положително междуличностно поведение може да подобри физическото възстановяване – обещаваща посока за бъдещи психосоциални интервенции в здравните заведения", казва Дарил О'Конър от Университета в Лийдс, Великобритания.

Още: Комарите са привлечени от любителите на бирата и секса

Анна Уитакър от Университета в Стърлинг, Великобритания, казва, че прилагането на по-висока доза окситоцин може да доведе до подобни ползи, особено за възрастните хора, които са склонни да имат потиснат имунитет, пише още "New Scientist".

Още: Все повече хора се определят като "сивосексуални": Какво е това и как да го разпознаем

Цялото проучване можете да видите в "JAMA Psychiatry".