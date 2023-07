Откриха десетки скелети в необичайни гробове на 2500 години на кръстопът в Израел

В пустинята Негев, в Южен Израел, местни археолози са открили древни гробници, които са на около 2500 години и съдържат 50 скелета. Тези скелети може да принадлежат на жени, които са били продадени в робство, пише Live Science.

Повечето от древните гробници са кръгли, казват учените, но две от откритите гробници имат уникална квадратна форма. Едната от гробниците е с размери 7 на 7 метра, а втората – 4,5 на 4,5 метра. Но местоположението им също изненадва учените.

По думите на археолозите подобни погребения никога не са откривани в района и не са свързани с известно селище. И двете древни гробници са разположени на кръстопътя на два търговски пътя, които преди хиляди години са водели от Египет към Йордания и Арабския полуостров.

Лодка за оня свят. В подводна пещера сред кости е открито кану на маите

Авторите на новото изследване посочват, че не е необичайно хората да са били погребвани на кръстопътищата на търговски маршрути, тъй като хората често са умирали от болести и насилствена смърт в тази сурова пустиня. От друга страна, в древността кръстопътищата са били смятани за вид „свещени“ места, които са имали ритуално и религиозно значение.

По време на разкопките учените открили множество древни артефакти, създадени между VII и V век пр.н.е. Всички артефакти са създадени на различни места: в южната част на Леванта (Източното Средиземноморие), в южната част на Арабския полуостров и в Египет.

Учените смятат, че 50-те скелета, намерени в гробниците, може да принадлежат на жени, които са били продадени в робство за по-нататъшно използване в религиозни ритуали, и са били отвеждани към Арабския полуостров. Но за потвърждаване на тази хипотеза са необходими допълнителни доказателства.

В гробниците са открити накити, които египтяните са използвали като защитни амулети, както и различни артефакти от други региони. Затова учените смятат, че жените са били продадени в робство в Египет и водени към мястото на новия си живот.

Древните гърци издигали своите храмове върху разломните линии на земната кора

Според учените позицията на някои от скелетите в гробниците показва, че те може да са преместени от първоначалното си местоположение, за да направят място за допълнителни останки. Това показва, че тези гробници може да са били използвани за погребване на хора в продължение на дълго време. Археолозите ще продължат да изследват гробниците, за да получат повече информация за тях и кой всъщност е погребан тук.

Изследването на учените е публикувано в Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.