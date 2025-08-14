Хората, които живеят край морето, са по-дълголетни и по-здрави

Много хора избират дестинации за почивка в близост до морето, а желанието да живеят там завинаги не е случайно, тъй като според проучване, ако живеем в крайбрежни райони, това може да увеличи продължителността на живота ни и значително да подобри здравето ни. Това сочи изследване, проведено от няколко експерти от Държавния университет в Охайо (САЩ).

Още: Meteo Balkans: Водата в Черно море е нетипично топла, идват тежки екологични последици

Проучването на Държавния университет в Охайо е събрало информация от повече от 66 000 преброявания в северноамериканската страна, като е използвало сложни статистически модели, фокусирани върху социално-икономически, демографски и екологични аспекти, подчертавайки, че морският климат е много повече от важен, тъй като в крайбрежните райони има по-умерени температури и по-малко дни с екстремни горещини, което се изразява в по-малко респираторни и сърдечносъдови заболявания.

Качеството на въздуха

Снимка: iStock

Освен това друг основен аспект е качеството на въздуха благодарение на влиянието на крайбрежните зони, които намаляват замърсяването, като по този начин предпазват всички хора, живеещи в близост до морето, от засушаване или замърсяване. По същия начин районите в близост до крайбрежието разполагат и с по-добра инфраструктура, повече транспортни алтернативи, разнообразни дейности за свободното време и по-високо качество на живот, което се изразява в по-голяма продължителност на живота.

Още: Таласофобия: Разкриха защо много хора се страхуват да влязат в морето

В този смисъл, ако живеете в градски райони в близост до реки или езера, проучването стига до заключението, че ползите ще бъдат по-малко положителни, но ако живеете далеч от града, в селска среда в близост до сладководни или солени водоеми, те ще бъдат по-положителни. По този начин информацията, събрана от това проучване на Държавния университет в Охайо, може да има значение при избора на място за живеене в ежедневието ни, пише "Marca".

Цялото проучване ще откриете на "Science Direct".